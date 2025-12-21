weather wolkig
  4. Ehrenamt im Saalekreis: „Leid der Tiere hört nie auf“ - Ehrenamt im Tierschutzverein

Als ehrenamtliche Leiterin des Tierschutzzentrums Merseburg-Querfurt ist Julia Löser quasi rund um die Uhr beschäftigt. Wo sie ihre Motivation hernimmt.

Von Celina Chasklowicz 21.12.2025, 15:00
Julia Löser ist seit sie denken kann im Tierschutz tätig und kümmert sich täglich um Hunde, die keine Familie haben. (Foto: Celina Chasklowicz)

Merseburg/MZ. - „Ich konnte Wauwau vor Mama und Papa sagen“, erinnert sich Julia Löser, Leiterin des Tierschutzvereins Merseburg-Querfurt, an ihre Kindheit zurück. Seit sie denken könne, waren ihre Eltern und ihre gesamte Familie im Tierschutz tätig. „Und ich bin dann da mit reingewachsen.“