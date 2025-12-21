Seit zwei Jahren ist die Dartabteilung des Roten Sterns Am Güterbahnhof zu Hause. Warum auch deshalb immer weitere Mitglieder dazu kommen.

Dart bei Roter Stern Halle boomt weiter: So sieht die neue Heimat des Vereins aus

Ben Güte ist einer von vier Abteilungsleitern bei den Dartern des Roten Stern Halle.

Halle/MZ. Das Ziel liegt ein wenig versteckt, unweit des halleschen Hauptbahnhofs. Alte Eisenbahnwaggons reihen sich aneinander, nebenan türmt sich Holz in einer Tischlerei. Eine kahle Treppe führt nach oben. Dort angekommen bietet sich ein völlig anderes Bild: In hellen, großzügigen Räumen mit grauem Teppichboden stechen links und rechts sofort die jeweils sechs Dartscheiben hervor.