Zwischen Pitti und Biathlon Olympiasiegerin Kati Wilhelm zu Gast: Wie das Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ mit Veranstaltungen punkten will
Hinter dem Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling liegt eine abwechslungsreiche Adventszeit. Wie die Resonanz der Kundschaft war und was fürs neue Jahr geplant ist.
Aktualisiert: 21.12.2025, 15:04
Leißling - Der Weißenfelser Verein „music art“, der Seumeverein mit einem Bastelangebot und drei Vorstellungen mit den beliebten Figuren Pittiplatsch, Moppi und Schnatterinchen setzten am Samstag den Schlusspunkt unter das vielfältige Adventsprogramm im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling. Enrico Burau, seit August als Centermanager tätig, blickt auf die vergangenen Wochen zurück.