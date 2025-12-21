Noch bevor die Polizisten einen Ton sagen konnten, offenbarte ein Mopedfahrer in Dessau, dass er illegal auf seinem Gefährt unterwegs war. Geholfen hat ihm die Ehrlichkeit nichts.

Dessau/MZ/oml - Da hatte wohl jemand ein schlechtes Gewissen: Noch bevor die Polizei ihn kontrollieren konnte, hat am Samstagnachmittag ein Fahrer einen Mopeds zugegeben, keinen Führerschein zu besitzen. Die Beamten hatten den 53-Jährigen in der Antoinettenstraße um 13.28 Uhr angehalten. Noch bevor sie aus dem Einsatzfahrzeug aussteigen konnten, kam der Fahrer selbstständig auf sie zu und gab als Spontanäußerung an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei.

Dies bestätigte sich bei der Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.