Ein neuer Jahrgang auf Flasche gefüllt? In der Weinregion Saale-Unstrut so weit, so gewöhnlich. Doch mit dem 2025er Cabernet Blanc vom Langen Berg in Wethau verhält es sich ganz speziell.

Voll normal - und doch total besonders: Welches Geheimnis 144 Weinflaschen in Wethau in sich tragen

Handgemacht: Gemeinschaftswerk ist in Wethau auch das Bekleben der Flaschen mit Etiketten.

Wethau - Wenn in einer Weinregion wie Saale-Unstrut ein neuer Jahrgang des Rebensafts auf die Flaschen gezogen wird, kann man das, um mal mit den Worten von Brachial-Witzbold Tom Gerhardt zu sprechen, nicht anders als „voll normaaal“ finden. Doch bei jenem Cabernet Blanc, der jetzt, abgefüllt in exakt 144 soeben noch mit stilvollen Etiketten versehenen Flaschen, in Wethau lagert, handelt es sich um etwas total Besonderes.