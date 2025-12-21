Die Traditionsveranstaltung entlang der Weinberge von Naumburg und Roßbach zieht wieder unzählige Gäste an. Was Veranstalter und Hund „Olaf“ zufrieden macht.

Der Zauber der „Winter-Meile“ - Advent in den Weinbergen brummt (mit Bildergalerie)

Wenn es in Roßbach dicht an dicht zugeht, dann ist entweder „Saale-Weinmeile“ oder „Winter-Meile“. Letztere, offiziell auf den Namen „Advent in den Weinbergen“ hörend, lockte am Wochenende wieder unzählige Menschen auf Tour entlang von 23 Stationen zwischen Naumburg-Almrich und Roßbach.

Naumburg/Roßbach. - Wer denn dachte, bei dem Wetter wäre bei „Advent in Weinbergen“ mal eben „tote Hose“, der musste sich eines Besseren belehren lassen. Niesel und Regen schrecken echte „Winter-Meile“-Besucher halt nicht ab.

Kunsthandwerk im Weingut Hey. (Foto: Torsten Biel)

„Advent in den Weinbergen“: gemütlich und geschmackvoll

Die 23 Stationen zwischen „Rennstrecke“ und Roßbach wurden auch dieses Jahr am vierten Adventswochenende wieder zum Tummelplatz für all jene, die sich abseits der großen Weihnachtsmärkte auf das Fest einstimmen möchten.

Ansprechende Fenstergestaltung am „Krug zum grünen Kranze“. (Foto: Torsten Biel)

Geschmackvoll gestaltete Einkehrmöglichkeiten bei Weingütern und anderen Anrainern, ein ansprechendes Angebot aus Handwerk, Kulinarischem und Musik, dazu wärmende Feuer und kuschlige Zelte prägten das Bild.

Ansprechend und stimmungsvoll dekorierte 23 Stationen entlang der „Winter-Meile“ prägen das Bild Torsten Biel

Lagerfeuer am Gästehaus Steinmeister bei Dörte Maria Zedler. (Foto: Torsten Biel)

Ruhiger Job für die Polizei

Die Veranstalter zeigten sich nach zwei Tagen zufrieden, so auch Roßbachs Ortsbürgermeister Jürgen Spielberg: „Die Menschen kommen, egal bei welchem Wetter. Ich habe viel gute Resonanz erfahren, so von Gästen aus Paderborn, die eine solche Veranstaltung aus ihrer Heimat nicht kennen.“

Entspannung statt Hektik: Hund „Olaf“ beobachtet das Treiben. (Foto: Torsten Biel)

Die Zahl der Besucher sei wiederum sehr hoch gewesen, viele Weingüter hätten ihre Flächen extra erweitert. „Wir hatten ordentlich zu tun“, so Spielberg, der auch einschätzte, dass es keine Zwischenfälle gab und Ordnungskräfte sowie Polizei „einen ruhigen Job“ machen konnten. „Was mich besonders freut: Es lag fast nirgendwo irgendwelcher Müll rum.“

Freunde aus Mühlhausen starten bei Peter Draht zu „Advent in den Weinbergen“. (Foto: Torsten Biel)

So geht's auch: Party-Stimmung im Hof der Familie Bamberg in Roßbach. (Foto: Torsten Biel)

„Advent in den Weinbergen“ wird von einer Interessengemeinschaft getragen und fand bereits zum 16. Mal statt.