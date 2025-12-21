Weihnacht zwischen Naumburg-Almrich und Roßbach Der Zauber der „Winter-Meile“ - Advent in den Weinbergen brummt (mit Bildergalerie)
Die Traditionsveranstaltung entlang der Weinberge von Naumburg und Roßbach zieht wieder unzählige Gäste an. Was Veranstalter und Hund „Olaf“ zufrieden macht.
Naumburg/Roßbach. - Wer denn dachte, bei dem Wetter wäre bei „Advent in Weinbergen“ mal eben „tote Hose“, der musste sich eines Besseren belehren lassen. Niesel und Regen schrecken echte „Winter-Meile“-Besucher halt nicht ab.
„Advent in den Weinbergen“: gemütlich und geschmackvoll
Die 23 Stationen zwischen „Rennstrecke“ und Roßbach wurden auch dieses Jahr am vierten Adventswochenende wieder zum Tummelplatz für all jene, die sich abseits der großen Weihnachtsmärkte auf das Fest einstimmen möchten.
Geschmackvoll gestaltete Einkehrmöglichkeiten bei Weingütern und anderen Anrainern, ein ansprechendes Angebot aus Handwerk, Kulinarischem und Musik, dazu wärmende Feuer und kuschlige Zelte prägten das Bild.
Ruhiger Job für die Polizei
Die Veranstalter zeigten sich nach zwei Tagen zufrieden, so auch Roßbachs Ortsbürgermeister Jürgen Spielberg: „Die Menschen kommen, egal bei welchem Wetter. Ich habe viel gute Resonanz erfahren, so von Gästen aus Paderborn, die eine solche Veranstaltung aus ihrer Heimat nicht kennen.“
Die Zahl der Besucher sei wiederum sehr hoch gewesen, viele Weingüter hätten ihre Flächen extra erweitert. „Wir hatten ordentlich zu tun“, so Spielberg, der auch einschätzte, dass es keine Zwischenfälle gab und Ordnungskräfte sowie Polizei „einen ruhigen Job“ machen konnten. „Was mich besonders freut: Es lag fast nirgendwo irgendwelcher Müll rum.“
„Advent in den Weinbergen“ wird von einer Interessengemeinschaft getragen und fand bereits zum 16. Mal statt.