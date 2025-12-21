Die Stadtverwaltung ist mit ihrer Geduld am Ende. Und sie macht Druck, damit der Eigentümer auch die letzten Sicherungsmaßnahmen am Brandhaus in der Großen Steinstraße in Halle ausführt. Der aber widersetzt sich den Anordnungen.

Das Brandhaus in der Großen Steinstraße 34 in Halle ist noch immer von Warnbaken umstellt. Der Gehweg ist nach wie vor gesperrt. Denn Stadt und eigentümer liegen im Streit.

Halle (Saale)/MZ. - Der Großbrand in der Großen Steinstraße nahe des Steintors in Halle ist nunmehr ein Dreivierteljahr her. Ende März war in den frühen Abendstunden ein Feuer in dem leerstehenden Wohnhaus, in dessen Erdgeschoss sich einst das Möbelgeschäft Kunert befand, ausgebrochen. Kurze Zeit später brannten der Dachstuhl und das obere Geschoss lichterloh. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer von mehreren Drehleitern aus und musste Brandherde auf allen Etagen löschen. Der Einsatz dauerte bis in den Morgen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt und kam ins Krankenhaus. Neun Monate später bietet das Gebäude einen trostlosen Anblick.