Große Steinstraße 34 Nach dem Großbrand: Stadt Halle verhängt Zwangsgelder gegen Hauseigentümer
Die Stadtverwaltung ist mit ihrer Geduld am Ende. Und sie macht Druck, damit der Eigentümer auch die letzten Sicherungsmaßnahmen am Brandhaus in der Großen Steinstraße in Halle ausführt. Der aber widersetzt sich den Anordnungen.
Halle (Saale)/MZ. - Der Großbrand in der Großen Steinstraße nahe des Steintors in Halle ist nunmehr ein Dreivierteljahr her. Ende März war in den frühen Abendstunden ein Feuer in dem leerstehenden Wohnhaus, in dessen Erdgeschoss sich einst das Möbelgeschäft Kunert befand, ausgebrochen. Kurze Zeit später brannten der Dachstuhl und das obere Geschoss lichterloh. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer von mehreren Drehleitern aus und musste Brandherde auf allen Etagen löschen. Der Einsatz dauerte bis in den Morgen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt und kam ins Krankenhaus. Neun Monate später bietet das Gebäude einen trostlosen Anblick.