„Stein 34“ in Halle Großbrand zerstört Wohnhaus am Steintor - Polizei ermittelt wegen Branddelikt

Lichterloh brannte am Dienstag das leerstehende Gebäude in der Großen Steinstraße 34 in Halle. Die Löscharbeiten zogen sich bis Mittwochmorgen. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang.