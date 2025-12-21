Nach 35 Jahren proben die Geiseltaler Musikanten nicht mehr bei der Mueg in Braunsbedra. Wo sie nun Räume zu Verfügung gestellt bekommen und welches große Event im kommenden Jahr ansteht.

Die Geiseltaler Musikanten verkündeten im Rahmen des lebendigen Adventskalenders ihren neuen Standort in Mücheln.

Mücheln/MZ. - Vom Gelände der Firma Ewag in Mücheln klingen weihnachtliche Melodien, es duftet nach Gegrilltem und reges Stimmengewirr ist zu hören. Die Musik, unverkennbar Blasmusik, kommt von den Geiseltaler Musikanten, die seit Neustem in den Räumlichkeiten der Ewag proben dürfen.