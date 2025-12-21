Thales Ortsteil Neinstedt will 2027 das Harzfest ausrichten und setzt dabei auf Inklusion und starke Partner. Wie teuer das Vorhaben werden könnte.

Gut besucht war das Harzfest 2023 in Altenbrak. 2027 möchte Neinstedt der Gastgeber sein.

Neinstedt/MZ. - Zahlreiche Zuschauer klatschten beim Auftritt von Stefanie Hertel und ihrer Dirndl-Rock-Band, Kinder probierten sich im Bogenschießen und Klettern aus, Peitschenknaller und Stelzenläufer waren unterwegs, es gab mehrere Partys und eine Lasershow – das Harzfest 2023 in Altenbrak begeisterte seine 15.000 Besucher. 2027 möchte ein anderer Thalenser Ortsteil das Fest des Landkreises Harz ausrichten: Neinstedt bewirbt sich.