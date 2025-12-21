Wo der Landkreis Harz feiert Harzfest 2027: Neinstedt bewirbt sich als inklusiver Gastgeber
Thales Ortsteil Neinstedt will 2027 das Harzfest ausrichten und setzt dabei auf Inklusion und starke Partner. Wie teuer das Vorhaben werden könnte.
Neinstedt/MZ. - Zahlreiche Zuschauer klatschten beim Auftritt von Stefanie Hertel und ihrer Dirndl-Rock-Band, Kinder probierten sich im Bogenschießen und Klettern aus, Peitschenknaller und Stelzenläufer waren unterwegs, es gab mehrere Partys und eine Lasershow – das Harzfest 2023 in Altenbrak begeisterte seine 15.000 Besucher. 2027 möchte ein anderer Thalenser Ortsteil das Fest des Landkreises Harz ausrichten: Neinstedt bewirbt sich.