  Wo der Landkreis Harz feiert: Harzfest 2027: Neinstedt bewirbt sich als inklusiver Gastgeber

Thales Ortsteil Neinstedt will 2027 das Harzfest ausrichten und setzt dabei auf Inklusion und starke Partner. Wie teuer das Vorhaben werden könnte.

Von Kjell Sonnemann 21.12.2025, 18:30
Gut besucht war das Harzfest 2023 in Altenbrak. 2027 möchte Neinstedt der Gastgeber sein.
Gut besucht war das Harzfest 2023 in Altenbrak. 2027 möchte Neinstedt der Gastgeber sein. Archivfoto: Matthias Bein

Neinstedt/MZ. - Zahlreiche Zuschauer klatschten beim Auftritt von Stefanie Hertel und ihrer Dirndl-Rock-Band, Kinder probierten sich im Bogenschießen und Klettern aus, Peitschenknaller und Stelzenläufer waren unterwegs, es gab mehrere Partys und eine Lasershow – das Harzfest 2023 in Altenbrak begeisterte seine 15.000 Besucher. 2027 möchte ein anderer Thalenser Ortsteil das Fest des Landkreises Harz ausrichten: Neinstedt bewirbt sich.