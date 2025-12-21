Mit dem neuen Fahrplan hat sich vieles verändert für die Fahrgäste von Bus und Bahn in Halle, manches zum Negativen. Die Havag will gegensteuern. Warum die Fahrgäste dennoch auf manches Liebgewordene verzichten müssen.

„Da muss sich noch viel hinruckeln“ - Was Fahrgäste nach dem Fahrplanwechsel in Halle kritisieren

Halle (Saale)/MZ. - Kurz vor Weihnachten hatte Margit Kühnke häufiger in Halle zu tun, wie sie als überzeugte Neustädterin die Altstadt immer noch bezeichnet. Ein Vergnügen seien die Straßenbahnfahrten ins Zentrum in der vergangenen Woche aber oft nicht gewesen, erzählt sie: viel zu voll, oft nicht pünktlich. Margit Kühnke, nicht nur Neustädterin, sondern auch Nutzerin von Bahnen und Bussen der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) aus Überzeugung, erklärt sich das mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember.