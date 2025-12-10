Am Sonntag, 14. Dezember 2025, gibt es einige Änderungen im ÖPNV in Halle. Was Havag-Kunden zum Fahrplanwechsel wissen müssen.

Keine Tickets über Moovme - was sich mit dem Fahrplanwechsel in Halle noch ändert

Straßenbahnen in Halles Großer Ulrichstraße: Zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 gibt es im Stadtverkehr einige Änderungen.

Halle (Saale)/MZ - Alle Jahre wieder: Ab Sonntag, 14. Dezember 2025, gilt ein neuer Fahrplan im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Auch bei der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) gibt es Neuerungen. Die MZ gibt einen Überblick, was sich für Nutzer von Bussen und Straßenbahnen in Halle ändern wird.