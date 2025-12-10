Eil
Neue App, veränderte Linien Keine Tickets über Moovme - was sich mit dem Fahrplanwechsel in Halle noch ändert
Am Sonntag, 14. Dezember 2025, gibt es einige Änderungen im ÖPNV in Halle. Was Havag-Kunden zum Fahrplanwechsel wissen müssen.
Aktualisiert: 11.12.2025, 18:02
Halle (Saale)/MZ - Alle Jahre wieder: Ab Sonntag, 14. Dezember 2025, gilt ein neuer Fahrplan im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Auch bei der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) gibt es Neuerungen. Die MZ gibt einen Überblick, was sich für Nutzer von Bussen und Straßenbahnen in Halle ändern wird.