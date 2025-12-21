Mit einem Federstrich hat der Jugendausschuss die Unterstützung der Personalstelle für die Jugendeinrichtung „Leuchte“ in Hettstedt gestrichen. Welche gravierenden Folgen das hat.

Aus für Jugendeinrichtung „Leuchte“: Was einmal weg ist, kommt nicht wieder

Betreuer, Kinder und Jugendliche sind noch einmal zusammengekommen, um sich voneinander zu verabschieden und um auszudrücken, was sie von dem Aus ihrer „Leuchte“ halten.

Hettstedt/MZ. - „Ich bin schockiert! Meine Große hat heute erfahren, dass der Jugendclub „Leuchte“ zum 1. Januar 2026 zu bleibt.“ Eine Hettstedter Mutter macht in einem Kommentar in den sozialen Medien ihrem Herzen Luft.