  4. Großbaustelle an der L 230 in Sangerhausen: Bauarbeiten an der Gonnabrücke: Start verschoben – das sind die neuen Verkehrsregeln rund um Sangerhausen

Die Bauarbeiten an der Gonnabrücke in Sangerhausen starten vier Tage später als angekündigt. Ab dem 16. Februar wird die L 230 voll gesperrt. Welche Umleitungen Autofahrern zur Verfügung stehen.

Von Frank Schedwill 09.02.2026, 18:00
Diese neuen Schilder weisen auf die Sperrung hin. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits am 12. Februar starten. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Für Autofahrer aus den nördlichen und westlichen Ortsteilen von Sangerhausen gibt es überraschend etwas mehr Zeit: Die Bauarbeiten an der Gonnabrücke in der Straße Kupferhütte beginnen – anders als erst angekündigt – nicht am Donnerstag, dem 12. Februar, sondern erst vier Tage später.