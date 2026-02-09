Die Bauarbeiten an der Gonnabrücke in Sangerhausen starten vier Tage später als angekündigt. Ab dem 16. Februar wird die L 230 voll gesperrt. Welche Umleitungen Autofahrern zur Verfügung stehen.

Bauarbeiten an der Gonnabrücke: Start verschoben – das sind die neuen Verkehrsregeln rund um Sangerhausen

Diese neuen Schilder weisen auf die Sperrung hin. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits am 12. Februar starten.

Sangerhausen/MZ. - Für Autofahrer aus den nördlichen und westlichen Ortsteilen von Sangerhausen gibt es überraschend etwas mehr Zeit: Die Bauarbeiten an der Gonnabrücke in der Straße Kupferhütte beginnen – anders als erst angekündigt – nicht am Donnerstag, dem 12. Februar, sondern erst vier Tage später.