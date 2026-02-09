Im Rat der Gemeinde Schnaudertal werden während der Haushaltsdiskussion weitere Maßnahmen eingepflegt.

Im beschlossenen Haushaltsplan der Gemeinde Schnaudertal für das Jahr 2026 gibt es nun ein Minus.

Wittgendorf/MZ. - Der Rat der Gemeinde Schnaudertal hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Haushalt für 2026 beschlossen. Dieser war ursprünglich leicht im Plus. Da aber im Laufe der Haushaltsdiskussion weitere Ausgaben mit in das Papier eingeflossen sind, befindet er sich nun leicht im Minus. Kristin Przybilla aus der Kämmerei fragte ausdrücklich deswegen nach und bekam das Okay von Bürgermeister Hans-Hubert Schulze (parteilos). „Wir haben in den vergangenen Jahren so viel aufgeschoben. Es wird Zeit, dass wir was für unsere Bürger machen“, erklärte dieser dazu.