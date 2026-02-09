Wer als Kind gemobbt wird, trägt die Narben oft ein Leben lang. Experten der Helios-Klinik Mansfeld-Südharz berichten, wie Ausgrenzung die Persönlichkeit prägt, mentale Gesundheit beeinträchtigt und sogar Erwachsene Jahrzehnte später noch belastet.

Mobbing in der Kindheit: Wie Gewalt und Ausgrenzung das ganze Leben prägen können

Mobbing gibt es auch am Arbeitsplatz. Häufig werden dort Menschen zu Opfern der Ausgrenzung, die auch schon als Kinder Mobbingerfahrungen gemacht haben.

Hettstedt/MZ - Eine Mobbingerfahrung im Kindes- und Jugendalter kann Auswirkungen bis weit ins Erwachsenenleben hinein haben, sagt Alexander Romanowski. Der promovierte Mediziner ist Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie sowie des Zentrums für Schmerztherapie an den Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz in Hettstedt. Zum aktuellen Fall des gemobbten Grundschülers in Hettstedt könne er sich zwar nicht äußern, aber sicher bestätigen, dass Mobbingerlebnisse nicht mit dem Schulabschluss enden. Sie begleiten die Betroffenen häufig noch viele Jahre.