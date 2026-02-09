Ausstellung wird vorbereitet Erster Fotoworkshop beim Kurt-Weill-Fest in Dessau: Wie man Momente in Bewegung festhält
Im Rahmen des diesjährigen Kurt-Weill-Festes gibt es erstmals einen Fotoworkshop. Am Wochenende haben die Teilnehmer mit Laura Maria Görner ihr Motiv für die Ausstellung zum Festival ausgesucht. Wer dabei ist, was gezeigt wird und warum auch Publikum gefragt ist.
Aktualisiert: 09.02.2026, 18:08
Dessau/MZ. - Bilder liegen auf dem Tisch, zehn Köpfe beugen sich darüber: Jeder grübelt für sich, welches Motiv soll er wählen? Es wird diskutiert, abgewogen, verworfen, wieder neu ins Spiel gebracht. Laura Maria Görner gibt Anstöße, sagt aber: „Es ist eure Entscheidung“.