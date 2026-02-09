Ausstellung wird vorbereitet Erster Fotoworkshop beim Kurt-Weill-Fest in Dessau: Wie man Momente in Bewegung festhält

Im Rahmen des diesjährigen Kurt-Weill-Festes gibt es erstmals einen Fotoworkshop. Am Wochenende haben die Teilnehmer mit Laura Maria Görner ihr Motiv für die Ausstellung zum Festival ausgesucht. Wer dabei ist, was gezeigt wird und warum auch Publikum gefragt ist.