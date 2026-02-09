News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 9. Februar 2026: Gasthof zum Mohr beschmiert +++ Millionen-Streit: Halle klagt gegen Statistik +++ HFC mit neuer Abwehr erfolgreich
Nach einer Farbattacke auf den Gasthof zum Mohr ist eines der ältesten Gebäude der Stadt verunstaltet, um 25 Millionen, die die Stadt wegen eines Statistik-Fehlers verlieren soll, geht es in einem Gerichtsstreit, der HFC gewinnt mit einer neuen Abwehrformation zu Null: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 9. Februar 2026, in Halle wichtig ist.
Das ist heute neu am Montag in Halle:
6.48 Uhr – Nach Schließung: Feuer im Südstadt Center
Kurz nach Schließung ist am Südstadt Center ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit einem Löschzug an.
Kurz nach Schließung: Brand am Südstadtcenter Halle
6.26 Uhr – HFC erfolgreich mit neuer Abwehr: Bleibt das so?
Beim Sieg gegen Erfurt überraschte Robert Schröder mit einer ungewöhnlichen Abwehrformation. Wie der Trainer seine Aufstellung erklärte.
Wie Deutschland bei der WM 2014: Hat die „Ochsenkette“ beim Halleschen FC Zukunft?
6.13 Uhr – Stadt Halle klagt gegen Statistik
Aufgrund eines scheinbar offensichtlichen Statistikfehlers bekommt die Stadt Halle jedes Jahr 25 Millionen Euro abgezogen. Dagegen wehrt sie sich jetzt juristisch.
Gerichtsstreit mit dem Statistischen Landesamt: Der 25-Mio-Euro-Fehler, den Halle nicht beheben kann
5.52 Uhr – Gasthof zum Mohr mit Farbe attackiert
Der Gasthof zum Mohr - eines der ältesten Häuser der Stadt Halle wurde mit Farbe attackiert. Warum das Gebäude in der Kritik steht.
„Kein Denkmalschutz für Rassismus“ - Gasthof zum Mohr in Halle beschmiert
