Nach einer Farbattacke auf den Gasthof zum Mohr ist eines der ältesten Gebäude der Stadt verunstaltet, um 25 Millionen, die die Stadt wegen eines Statistik-Fehlers verlieren soll, geht es in einem Gerichtsstreit, der HFC gewinnt mit einer neuen Abwehrformation zu Null: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 9. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

6.48 Uhr – Nach Schließung: Feuer im Südstadt Center

Kurz nach Schließung ist am Südstadt Center ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit einem Löschzug an.

Kurz nach Schließung: Brand am Südstadtcenter Halle

Im Parkhaus am Südstadtcenter hat es am Sonntag gebrannt. (Foto: Marvin Matzulla)

Lesen Sie heute von Jonas Nayda: Was diese Woche wichtig wird

6.26 Uhr – HFC erfolgreich mit neuer Abwehr: Bleibt das so?

Beim Sieg gegen Erfurt überraschte Robert Schröder mit einer ungewöhnlichen Abwehrformation. Wie der Trainer seine Aufstellung erklärte.

Wie Deutschland bei der WM 2014: Hat die „Ochsenkette“ beim Halleschen FC Zukunft?

Jan Löhmannsröben spielte gegen Erfurt als Rechtsverteidiger. (Foto: Objektfoto)

6.13 Uhr – Stadt Halle klagt gegen Statistik

Aufgrund eines scheinbar offensichtlichen Statistikfehlers bekommt die Stadt Halle jedes Jahr 25 Millionen Euro abgezogen. Dagegen wehrt sie sich jetzt juristisch.

Gerichtsstreit mit dem Statistischen Landesamt: Der 25-Mio-Euro-Fehler, den Halle nicht beheben kann

Die Stadt Halle hat Geldprobleme. Bei einem Streit mit dem Statistischen Landesamt geht es um 25 Millionen Euro. (Symbolfoto: dpa)

5.52 Uhr – Gasthof zum Mohr mit Farbe attackiert

Der Gasthof zum Mohr - eines der ältesten Häuser der Stadt Halle wurde mit Farbe attackiert. Warum das Gebäude in der Kritik steht.

„Kein Denkmalschutz für Rassismus“ - Gasthof zum Mohr in Halle beschmiert

Der alte "Gasthof zum Mohr" in der Burgstraße wurde beschmiert. (Foto: Jan Wätzold)

