Am Südstadtcenter ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr rückte mit einem Löschzug an.

Im Parkhaus am Südstadtcenter hat es am Sonntag gebrannt.

Halle (Saale)/MZ. - Kaum hat das Einkaufszentrum seinen Betrieb eingestellt, schon kommen die Brandstifter. So scheint es zumindest am Südstadtcenter in Halle zu sein. Die Feuerwehr wurde am späten Sonntagnachmittag zu einem Brand an dem Gebäudekomplex gerufen.

Die Feuerwehr löschte den Brand am Südstadtcenter. (Foto: Marvin Matzulla)

Nach MZ-Informationen geriet ein Unterstand im Parkhaus in Flammen. Die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Die Berufsfeuerwehr war mit einem Löschzug im Einsatz.

Probleme im Einkaufscenter Südstadtcenter Halle

Nach kurzer Zeit wurde das Feuer gelöscht.

Die Nutzung des großen Einkaufscenters war am vergangenen Freitag von der Stadt untersagt worden. Grund waren akute Brandschutzmängel, die der Eigentümer nicht behoben hatte. Zuvor hatte es wochenlang ein Hin- und Her zwischen Eigentümer, Stadt und Händlern gegeben.

Der größte Mieter im Südstadtcenter ist Kaufland.