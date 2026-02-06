Das Südstadt Center in Halle ist komplett geschlossen. Die Hoffnungen der Mieter richten sich auf Kaufland und den Eigentümer. Der Fleischer jedenfalls verkauft vorerst vor der Tür.

Südstadt Center in Halle: Macht Kaufland überhaupt wieder auf?

Für Kunden derzeit nicht zugänglich: Das Südstadt Center in Halle ist seit Donnerstag komplett geschlossen.

Halle (Saale)/MZ. - „Alles steht und fällt mit Kaufland“, sagt Oliver Zintl, Geschäftsführer der im halleschen Südstadt Center vertretenen Kette Radwelt-Store. Entscheidend für die Zukunft des derzeit komplett geschlossenen Einkaufszentrums sei aus seiner Sicht, dass der größte Mieter bleibt, abgesehen von der für eine Wiedereröffnung nötigen Aufhebung der Nutzungsuntersagung durch die Stadt. Und wie sieht Kaufland selbst die Sache?