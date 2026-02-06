Zwischen Patzschwig und Kleinkorgau ist am Donnerstag ein Mazda in einer Kurve von der Straße abgekommen. Die Fahrerin und ihre beiden Kinder wurden verletzt.

Ein Auto ist am Donnerstag zwischen Patzschwig und Kleinkorgau verunglückt.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Ein Mazda ist am Donnerstag zwischen Patzschwig und Kleinkorgau laut Polizei in einer Kurve glättebedingt von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen.

Außerdem intetessant: Streusalz wird knapp: Wo der Winterdienst im Kreis Wittenberg jetzt kämpft

Der Pkw mit der 31-jährigen Fahrerin und ihren zwei Kindern im Alter von fünf und sieben Jahren blieb auf dem Dach liegen. Sie wurden verletzt in eine Klinik eingeliefert.