Ein 25-Jähriger ist mit seinem Pkw auf der L15 im Altmarkkreis Salzwedel von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt.

Pkw kommt auf L15 von Straße ab - Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Glätteunfall auf der L15 schwer verletzt worden.

Kläden/Bismark. - Ein 25-Jähriger ist am Donnerstagmorgen auf der L15 zwischen Bismark und Kläden (Altmarkkreis Salzwedel) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach verlor der junge Mann aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Straße ab. Das Auto habe sich überschlagen und sei im Straßengraben zum Stehen gekommen, so die Polizei.

Der 25-Jährige wurde den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.