Krankenhaus betroffen Eisglätte trifft Kreis Wittenberg: Unfälle, Verletzte, Busverkehr gestoppt

Glätte hat am Donnerstagabend und am Freitag im Landkreis Wittenberg zu zahlreichen Verkehrsunfällen, Stürzen und Einsätzen von Rettungsdienst und Polizei geführt. Auch Autobahn, Busverkehr und Krankenhaus waren stark betroffen.