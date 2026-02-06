Krankenhaus betroffen Eisglätte trifft Kreis Wittenberg: Unfälle, Verletzte, Busverkehr gestoppt
Glätte hat am Donnerstagabend und am Freitag im Landkreis Wittenberg zu zahlreichen Verkehrsunfällen, Stürzen und Einsätzen von Rettungsdienst und Polizei geführt. Auch Autobahn, Busverkehr und Krankenhaus waren stark betroffen.
Aktualisiert: 06.02.2026, 21:48
Wittenberg/MZ - Glätte hat am Donnerstagabend und am Freitag im gesamten Landkreis Wittenberg zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Auch auf der Autobahn 9 waren mehrere Fahrzeuge betroffen.