  4. Eisglätte im Kreis Wittenberg: Unfälle, Klinik und Busverkehr betroffen

Glätte hat am Donnerstagabend und am Freitag im Landkreis Wittenberg zu zahlreichen Verkehrsunfällen, Stürzen und Einsätzen von Rettungsdienst und Polizei geführt. Auch Autobahn, Busverkehr und Krankenhaus waren stark betroffen.

Von Lea Fischer Aktualisiert: 06.02.2026, 21:48
Die Wiese im Wittenberger Schlosspark ist von einer dicken Eisschicht überzogen. (Foto: Anastasiia Hlushchenko)

Wittenberg/MZ - Glätte hat am Donnerstagabend und am Freitag im gesamten Landkreis Wittenberg zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Auch auf der Autobahn 9 waren mehrere Fahrzeuge betroffen.