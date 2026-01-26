Schnee und Blitzeis haben am Sonntag und Montag im Landkreis Wittenberg zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Besonders betroffen war die A9. Der Landkreis stellte wegen der gefährlichen Glätte den Bus- und Schülerverkehr ein.

Bei einem Glätteunfall auf der A 9 bei Coswig sind mehrere Menschen verletzt worden.

Wittenberg/MZ. - Schnee und Glatteis haben im Landkreis Wittenberg am Sonntag und Montag zu einigen Unfällen geführt. Auch auf den ÖPNV wirkt sich das Wetter aus: Der Landkreis hat am Montag den Bus- und Schülerverkehr eingestellt. Glätte und Blitzeis sorgten bereits am Sonntagabend auf der A9 für gefährliche Situationen. Gegen 21.22 Uhr kam laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz in Fahrtrichtung Berlin ein 19-jähriger BMW-Fahrer ins Rutschen. Er prallte gegen die Mittelleitplanke.