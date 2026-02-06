Halles Rentierherde muss den Tierpark Goldberg verlassen. Doch die Umstände des Abschiedes sorgen in der Stadt für Streit. Was steckt hinter dem plötzlichen Aus für die Herde?

Tierpark Goldberg „fassungslos“ - Warum müssen die Rentiere wirklich aus Halle weg?

Da war noch alles gut: Halles Stadtmarketing-Chef Mark Lange (l.) besuchte 2019 die Rentiere am Goldberg.

Halle (Saale)/MZ. - Der nahende Abschied der Rentierherde aus dem Tierpark Goldberg hat in Halle einen Streit ausgelöst. Das Paritätische Sozialwerk, Träger des Tierparks, wirft dem halleschen Stadtmarketing vor, mit unsachlichen Argumenten vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein. Die offizielle Begründung für den Umzug der Rentiere mache „fassungslos“.