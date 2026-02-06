Auf Initiative aus Quedlinburg bündeln mehrere freiwillige Feuerwehren aus der Region ihre Kräfte und bieten erstmals eine Feuerwehr-Grundausbildung in den Ferien an – kompakt, intensiv und mit großem Zulauf. 30 angehende Einsatzkräfte lernen in nur wenigen Tagen, was sonst viele Wochenenden füllt.

Ferien werden Feuerwehrschule: 30 neue Einsatzkräfte in nur einer Woche

Praktische Übung für die künftigen Einsatzkräfte bei verschiedenen Feuerwehren: Die Saugschläuche sind zusammengekoppelt, die fertige Saugleitung wird an die Pumpe angeschlossen.

Quedlinburg/Ballenstedt/MZ. - „Wir haben eine unklare Rauchentwicklung“, erklärt Sebastian Petrusch, Stadtwehrleiter in Quedlinburg. Während er als Gruppenführer die Erkundung übernimmt, beginnen die insgesamt sieben Feuerwehrfrauen und -männer, eine Wasserentnahmestelle aufzubauen. Den Saugkorb am Saugschlauch anbringen, diesen mit weiteren Saugschläuchen zusammenkuppeln, Halteleine anbringen …, alles das passiert an diesem Vormittag im Gerätehaus der Feuerwehr in Ballenstedt im Rahmen eines Pilotprojektes im Landkreis Harz.