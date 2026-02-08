Eine besondere Tour begeistert am ersten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele Sportfans in der Leißlinger „Schönen Aussicht“ - mit prominenter Unterstützung.

Trainer Uwe Frankenberg betreut Aurelia Sittner, die beim Schießn auf Anhieb fünf Treffer landen konnte

Leißling/MZ. - Noch ehe die Prominenz anrückt, hat Aurelia Sittner am Samstag schon eine Medaille in der Hand. Beim Trainingsschießen der Biathlon-Tour im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ trifft die Achtjährige bei allen fünf Versuchen. Ganz zur Freude von Mutter Kristin Sittner. Sie ist an ihrem Geburtstag mit Mann und vier Kindern nach Leißling gekommen, um am ersten Wettkampftag der Olympischen Spiele in Norditalien in der wintergrauen Heimat ein besonderes Ereignis zu erleben.