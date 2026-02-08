weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Sport in Mansfeld-Südharz: Kelbraer Karten-Koryphäe im Gespräch: Warum Alexander Halupka sein Fach so gut beherrscht

Sport in Mansfeld-Südharz Kelbraer Karten-Koryphäe im Gespräch: Warum Alexander Halupka sein Fach so gut beherrscht

Der Kelbraer Alexander Halupka kann mit Karten umgehen. Als Fußball-Schiedsrichter und erst recht als Skatspieler. Warum er seinem Verein nach einem Versprechen weiter die Treue hält.

Von Ralf Kandel 08.02.2026, 18:12
Alexander Halupka
Alexander Halupka (Foto: Ralf Kandel)

Kelbra/MZ. - Ein bisschen Glück gehört schon dazu. Wer Alexander Halupka in seinem schmucken Häuschen in der Breiten Straße in Kelbra besuchen will, sollte sich am besten im Voraus beim Hausherren ankündigen. Sonst kann es durchaus sein, dass aus dem erhofften Gespräch nichts wird.