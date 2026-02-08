Der Kelbraer Alexander Halupka kann mit Karten umgehen. Als Fußball-Schiedsrichter und erst recht als Skatspieler. Warum er seinem Verein nach einem Versprechen weiter die Treue hält.

Kelbraer Karten-Koryphäe im Gespräch: Warum Alexander Halupka sein Fach so gut beherrscht

Kelbra/MZ. - Ein bisschen Glück gehört schon dazu. Wer Alexander Halupka in seinem schmucken Häuschen in der Breiten Straße in Kelbra besuchen will, sollte sich am besten im Voraus beim Hausherren ankündigen. Sonst kann es durchaus sein, dass aus dem erhofften Gespräch nichts wird.