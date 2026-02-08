Für seine Forschungsarbeiten hat der Designstudent Louis Wahlich den Gründerpreis der Hochschule Anhalt erhalten. Wie er 3D-Druck und Nachhaltigkeit miteinander verbunden hat.

Dessau-Roßlau/MZ. - Louis Wahlich desinfiziert seine Hände, bevor er ein unscheinbares Objekt auspackt. „Es ist natürlich alles noch ein bisschen kleiner, weil sich das Projekt noch am Anfang befindet“, erklärt er. Dann zeigt er einen Gegenstand, in dem Leben steckt und der in den vergangenen Tagen nach Plan gewachsen ist. Seine Versuche, im Rahmen seiner Masterarbeit ein biologisch abbaubares Material der Zukunft zu erschaffen, haben dem 27-jährigen gebürtigen Chemnitzer den Gründerpreis der Hochschule Anhalt eingebracht.