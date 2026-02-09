Vernissage im Stadtmuseum | Lage im Südstadtcenter | Sondervermögen der Bundesregierung

bei uns bei der MZ in Halle ticken die Uhren manchmal ein bisschen anders. Das habe ich vor ein paar Tagen bei einer Redaktionskonferenz bemerkt.

Wir haben im Team angeregt über die Zeitungen der nächsten Tage gesprochen, aber die Zeiger an der Wanduhr schienen sich einfach überhaupt nicht zu bewegen. Nun dürfen Sie nicht denken, dass unsere Redaktionskonferenzen langweilig wären. Nein! Erst nach über einer halben Stunde stellte ich fest: Es war nicht mein Gefühl das täuschte, die Uhr war tatsächlich kaputt.

Nur gut, dass wir damit in Halle offenbar nicht die Einzigen sind. Neulich läuteten nämlich die Glocken an der Pauluskirche etwas ungewohnt um 15.37 Uhr zur vollen Stunde. Die Zeiger standen fälschlicherweise schon auf 16 Uhr.

Ob der Pfarrer vielleicht einfach nur ein bisschen schneller mit einer Gemeindekonferenz fertig werden wollte, bleibt vorerst Gegenstand von Spekulationen.

Wenn Sie in diesen Tagen ein bisschen mehr Farbe sehen wollen, dann könnten Sie ins Stadtmuseum gehen. Dort hat kürzlich eine Werkschau mit Farbholzschnitten und Siebdrucke von Sebastian Harwardt eröffnet. Meine Kollegin Thisbe Westermann war bei der Vernissage dabei und berichtet hier.

Was wird in dieser Woche wichtig?

Spannend wird, wie sich die Lage im Südstadtcenter weiterentwickelt. Nachdem das große Einkaufszentrum geschlossen wurde, kämpfen einige Händler um ihre Existenz. Mehr dazu können Sie hier lesen.

Am Dienstag wird im Stadthaus über die Verwendung des Sondervermögens der Bundesregierung diskutiert. 116 Millionen Euro kann die Stadt für diverse Infrastrukturprojekte ausgeben. Während die einen unter anderem eine Sanierung des Stadthauses fordern, wollen andere das Geld lieber in Schulen stecken. Mehr dazu können Sie hier lesen.

Oder vielleicht gibt es noch ganz andere Ideen? Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Am Mittwoch wird im Designhaus der Kunsthochschule Burg Giebichenstein hoher Politikerbesuch erwartet. Es soll eine Delegation aus dem Bundeswirtschaftsministerium gemeinsam mit dem neuen Sachsen-Anhaltischen Ministerpräsidenten Sven Schulze kommen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

Ihr Jonas Nayda