Es ist schon ein Monat des neuen Jahres herum - und was war das für ein Jahresauftakt: Alle reden vom Wetter, denn es war und ist weiterhin wirklich Winter - sogar in den Winterferien in dieser Woche trägt ganz Sachsen-Anhalt Weiß. Ich hoffe, Sie kommen unfallfrei durch diese Zeit und können sie auch ein wenig genießen. Vielleicht auch inspiriert durch die schönen Schnee-Impressionen auf unserer Leserseite in der Wochenendausgabe der MZ, die meine Kollegin Steffi Bohn ausgesucht hat. Über die Adresse [email protected] können Sie uns gerne Ihre schönsten Wintermotive schicken. Vielleicht sind sie dann auch bald in der MZ.

Unsere Zusteller - zuverlässig und souverän bei Wind und Wetter

Die Zusteller der MZ trotzen dem Winter. (Foto: Sven Herold)

Ich möchte hier gleich zu Anfang ein großes und herzliches Dankeschön loswerden - an unsere Zustellerinnen und Zusteller, die ungeachtet jeder Jahreszeit und des jeweiligen Wetters frühmorgens dafür sorgen, dass fast 100.000 Haushalte die MZ im Briefkasten haben. Selbst trotz dieser extremen Witterungsbedingungen zuverlässig und souverän - eine tolle Leistung! Ohne sie wären viele Menschen von den Informationen abgeschnitten, die wir täglich für sie aufbereiten.

Haseloff-Abschied - Ende einer landespolitischen Ära

Abgang ohne Gedöns: Reiner Haseloff verlässt in Begleitung seiner Ehefrau Gabriele die Staatskanzlei. (Foto: Kai Gauselmann)

Keinesfalls Schnee von gestern, sondern noch taufrisch ist die erste politische Überraschung dieses Jahres: Reiner Haseloff trat nach fast 15 Jahren als Ministerpräsident zurück und machte somit den Weg frei für Sven Schulze, der bei seiner Wahl im Landtag sogar - mindestens - zwei Stimmen aus den Reihen der Opposition bekommen haben muss. Wer hätte das gedacht? MZ-Vize-Chefredakteur Kai Gauselmann hat Reiner Haseloff an seinem letzten Tag im Amt begleitet. Ein historischer Moment in unserer noch jungen Landesgeschichte - und eine schöne Lektüre, wenn es draußen schneit und stürmt.

Neue Angebote für eine spannende Zeit

Wie unsere junge digitale Landespolitik-Reporterin Alina Bach, die Jessica Quick hier im vorigen Newsletter vorgestellt hat, diese politisch stürmischen Tage darstellt, können Sie auf unserem Insta-Auftritt snack.politik einmal nachschauen. Folgen lohnt sich für die nächste Zeit. Und wir werden in diesem Frühjahr mit weiteren Angeboten in dieses spannende Wahljahr starten. Auch wir haben uns da neu aufgestellt: Seit Mitte Januar verstärkt uns Frank Rugullis, ehemaliger Online-Chef von MDR Sachsen-Anhalt, als Head of Editorial Development. Seien Sie gespannt!

Mit mz.de beim Karnevals-Höhepunkt live dabei

Der Rosenmontagsumzug in Köthen: Angeführt vom Kukakö-Prinzenpaar und seinem Gefolge. (Foto: Ute Nicklisch)

Nun sind wir bereits im Februar - der Hochzeit des Karnevals. Dessen Höhepunkt im Land findet zweifellos in Köthen statt. Und in diesem Jahr können Sie dank einer Kooperation mit der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ 1954 ganz bequem online dabei sein: Auf mz.de/live gibt es am Rosenmontag, 16. Februar, ab 11.30 Uhr einen Livestream vom närrischen Treiben. Im Zug ist unser Reporter Stefan B. Westphal gewohnt spitzzüngig unterwegs. So stellte er in den vergangenen Jahren etwa Linken-Fraktionschefin Eva von Angern die Frage, ob sie heute ihr „Wagenknecht“ hergebracht habe. Kommentiert wird der Zug von den Köthener Karnevals-Moderationsprofis Horst-Peter „Ryngo“ Lämmler und Chris Luzio Schönburg. Sie begleiten die Zuschauer charmant und informativ durch das bunte Spektakel.

LIVEZEIT geht bei uns dieses Jahr weiter

Letzterer ist Ihnen kein Unbekannter mehr, wenn Sie diesen Newsletter regelmäßig lesen oder bereits in sein Livestream-Format "LIVEZEIT mit Chris" der Mediengruppe Mitteldeutschland reingeschaut haben. Ungefiltert, locker und spontan bringt Chris die Zuschauer direkt zu den spannendsten Events in Sachsen-Anhalt. Stadtfeste, Kulturveranstaltungen oder Großveranstaltungen - der Puls der Region wird mit LIVEZEIT spürbar. Auch im Jahr 2026 wird er wieder dort sein, wo Menschen zusammenkommen, wo diskutiert, gefeiert und ausprobiert wird. Hier finden Sie die bisherigen Folgen und was in nächster Zeit geplant ist.

Podcast-Angebot zum Innehalten inmitten des Nachrichtenstroms

Das Leben ist leider nicht nur bunt. Und auch dieses Jahr wird noch überschattet vom Attentat auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor dem vierten Adventswochenende 2024. Der Prozess gegen den Attentäter neigt sich in den nächsten Wochen ebenso dem Ende zu wie die politische Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss des Landtags. Wie sehr das Thema bewegt, haben meine Kollegen Stefan B. Westphal und Rainer Schweingel mit ihrer Podcast-Reihe "Drei Minuten Terror" erfahren. Acht Episoden haben sie veröffentlicht, in denen Opferangehörige, Stadtvertreter, Juristen und viele weitere zu Wort kommen, um über den Anschlag direkt oder die Auswirkungen zu reden. Der Podcast gibt jenen Raum, die in der schnellen Nachrichtenwelt oft zu kurz kommen: den Betroffenen und ihren persönlichen Geschichten. Dass der Podcast innerhalb von zwei Monaten bereits über 12.500 Abrufe erzielt hat, zeigt eindrucksvoll, wie das Thema Menschen weit über Magdeburg hinaus bewegt.

Junge Hoffnungsträger auf 40 Seiten

Die MZ stellt junge Talente aus der Region vor. (Optik: MZ)

Wir blicken nicht nur zurück, sondern auch voraus: In unserem Magazin "Junge Talente" haben wir jetzt auf 40 Seiten junge Menschen aus Sachsen-Anhalt vorgestellt, die in unterschiedlichen Bereichen bereits bemerkenswerte Wege eingeschlagen haben. Die Themen reichen von sportlichen Leistungen über handwerkliche Ausbildungen und Unternehmensgründungen bis hin zu musikalischen Talenten und wissenschaftlichen Projekten - maßgeblich aufgearbeitet von unseren Volontärinnen und Volontären mit der Unterstützung unserer Mediaagentur Mitteldeutschland (MaM). Falls Sie die Printausgabe verpasst haben - jetzt liegt das Digitalmagazin „Junge Talente“ vor, das zusätzliche Inhalte und Einblicke bietet und das Heft um eine moderne, digitale Ebene erweitert.

Wir sind auch 2026 live bei sportlichen Highlights dabei

Sport ist nicht nur Fußball - gerade bei uns hier in Sachsen-Anhalts Süden. So hat in dieser Woche der in der Liga momentan schwächelnde Basketball-Bundesligist Syntainics MBC das Heimspiel in der European North Basketball League gegen Hefte Helfen Bulls Kapfenberg mit 98:89 gewonnen. Das Team aus Weißenfels bleibt damit in der ENBL weiterhin ungeschlagen. Die komplette Partie hat unser Videoteam live verfolgt und gestreamt - hier gibt es die - kostenlose - Wiederholung. Welche Spiele wir hier künftig auf den unterschiedlichsten Sportplätzen des Landes übertragen, erfahrern Sie hier - ebenso wie die attraktiven Angeboten, wenn Sie hier mit uns längere Zeit live am Ball bleiben.Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal ein rutschfreies Wochenende und unseren Olympioniken tolle Wettbewerbe mit dem richtigen Winterwetter. Die MZ begleitet sie ab heute mit täglich zwei zusätzlichen Seiten und drückt die Daumen.

