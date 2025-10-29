Der SYNTAINICS MBC hat das Heimspiel in der ENBL gegen Hefte Helfen Bulls Kapfenberg mit 98:89 gewonnen. Hier gibt es die komplette Partie in der Wiederholung.

Der SYNTAINICS MBC ist zurück auf der europäischen Basketball-Bühne und hatte am 3. Februar 2026 im letzten Heimspiel der Hauptrunde in der ENBL Hefte Helfen Bulls Kapfenberg in Weißenfels zu Gast. Wir zeigen die Partie exklusiv und kostenlos im Livestream und als Wiederholung.

Weißenfels/DUR – Der SYNTAINICS MBC bleibt in der European North Basketball League weiterhin ungeschlagen. Beim Heimspiel am 3. Februar gewann das Team mit 98:89 gegen Hefte Helfen Bulls Kapfenberg.

Hier gibt es die Wiederholung des Livestreams aus der Stadthalle Weißenfels.

SYNTAINICS MBC - Hefte Helfen Bulls Kapfenberg in der ENBL als Wiederholung

Für alle Fans, die nicht vor Ort sein konnten, haben wir die Partie kostenlos im Livestream übertragen. Hier sehen Sie das komplette Spiel noch einmal in der Wiederholung.

Durch die Begegnung führte unser Sportreporter Torsten Grundmann, unterstützt von Co-Kommentator Tino Stumpf, Landestrainer Thüringen und ehemaliger Nachwuchsleiter des MBC.

Für den SYNTAINICS MBC stehen in der ENBL zunächst acht Partien in der Hauptrunde an, die besten 16 Teams der 26 Teilnehmer qualifizieren sich für die Playoffs. Der MBC ist bereits jetzt sicher dabei.

Gegen Alexela Tallinn (84:57), Fyllingen Lions (107:64), Bristol Flyers (93:76), Valmiera Glass Via (89:69), Donar Groningen (106:104) und Alkar Sinj (69:52) hatte Weißenfels jeweils gewonnen.

So läuft die ENBL für den SYNTAINICS MBC

Aktuell ist der MBC das einzige der 26 Teams im Wettbewerb, das noch unbesiegt ist. Gegner Kapfenberg gewann hingegen lediglich eine seiner sieben Partien. Letzter MBC-Gegner in der Hauptrunde ist dann CSO Voluntari am 11. Februar um 19 Uhr, diese Partie findet auswärts in Rumänien statt.

