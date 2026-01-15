Sommer, Sonne und warme Temperaturen sind schön. Aber vor allem in den vergangenen Tagen habe ich immer wieder festgestellt, dass Winter mit Schnee und Kälte eigentlich viel besser ist. Schon morgens direkt nach dem Aufstehen herrscht bei uns zuhause Euphorie. Wie viel hat es geschneit in der Nacht? Wann können wir endlich raus? Diese Art von Vorfreude gibt es im Sommer nicht.

Ich danke allen Hauseigentümern oder -verwaltern, die die Gehwege vor ihren Gebäuden mindestens teilweise schneebedeckt lassen. Es ist so viel angenehmer, den mit drei jauchzenden Kindern vollbesetzten Schlitten zum Kindergarten zu ziehen, wenn die Kufen nicht ständig über Steine schleifen.

Ich finde, für ein paar Tage im Jahr können wir uns alle mal anstecken lassen von dieser Freude am Schnee. Erinnern wir uns nicht alle gerne an unsere eigene Kindheit zurück, als die Winter gefühlt wochenlang nur aus Schnee und Rodeln bestanden? Ob die Erwachsenen pünktlich zur Arbeit kommen, ist doch wirklich mal unwichtig. Wegen ein paar Tagen Frost geht die Welt nicht unter. Kleinen Kindern eröffnen sie jedoch eine völlig neue. Und das ist wunderbar.

Ich bin Jonas Nayda und habe drei Kinder - drei und zweimal zwei Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Diese Woche verlosen wir das Kinderbuch "Hoch hinaus mit Leni" von den Autoren Sara Aeschlimann und Adrian Wullschleger.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Mediennutzung: Das sagen Jugendliche zur Debatte um das Handyverbot an Schulen

Gesundheit: Sollten Kinder zusätzlich Tabletten oder Tropfen nehmen, um in der dunklen Jahreszeit ausreichend mit Vitamin D versorgt zu sein?

Gesundheit II: Die RSV-Welle ist in vollem Gange. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Erziehung: Was ich sage, geht Kind am A... vorbei - Warum der Eindruck täuscht

RSV-Infektionen sind die häufigste Ursache für Krankenhausaufenthalte der Jüngsten. (Foto: dpa)

Apropos Winterferien: Wo mit Stau und Ausfällen zu rechnen ist

Magdeburg: Wie Eltern ihren Kindern im Raum Magdeburg bei der Berufswahl helfen können

Magdeburg: Rave mit Kindern? Zwei Mütter machen in Magdeburg vor, wie das geht.

Halle: Warum ein Paar Pflegekindern gern ein Zuhause auf Zeit gibt

Halle II: Spielplatz am Tulpenbrunnen in Halle-Neustadt soll neu gemacht werden - wie das neue Spielgerät aussehen soll

Halle III: Nachdem ein Jugendlicher vermisst wurde, gibt die Polizei nun Entwarnung

Halle IIII: "Die Lehrer haben nichts gemacht" - Warum Kinder aus Halle sich vor der Schule fürchten

Stendal: Eltern kämpfen um ihre Kita "Mischka"

Stendal II: Trotz Zuschüssen - Nur wenige Kinder essen in der Schule

Jerichower Land: AWO-Kreisjugendwerk frisch gegründet - mit neuen Angeboten für Kinder und Jugendliche

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Edgar (7) erzählt:

„Als ich einmal sehr krank war, hat mir mein Opa aus einem schönen Buch vorgelesen. Dann konnte ich prima kotzen.“ Edgar (7)

Bitterfeld: So hat sich der Bitterfelder Nachwuchs beim Talentewettbewerb "Jugend musiziert" geschlagen

Weißenfels: Die Jungen mischen nun mit - Das ist die Vorsitzende des neuen Weißenfelser Jugendbeirates

Mansfeld-Südharz: Warum Eltern geplanten Anstieg der Kosten um 30 Euro im Hort „Lindenspatzen“ in Helbra ablehnen

Zerbst: Der Weg in die Grundschule - Was Zerbster Eltern nun wissen müssen

Saalekreis: Stadtrat Mücheln empfiehlt Kita-Schließung - Eltern empört

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Auf einen Blick: Musicals für Kinder, ein Besuch des Harzer Kulturwinters oder spannende Experimente - Familien können am Wochenende viel erleben - Hier sind die spannendsten Tipps für Familien in Sachsen-Anhalt von Nord nach Süd!

Spannende Experimente auf der Bühne: Julian Janssen tritt am 22. Februar Halle auf. (Foto: (C)MEG / Hans-Florian Hopfner)

Und so wird das Wetter: Der Februar zeigt sich frostig und trüb - die Temperaturen bleiben meist unter Null. Vorsicht, gefrierender Regen sorgt für rutschige Straßen und Gehwege.

Wie wäre es mit Rodeln? Das sind die schönsten Rodelpisten im Harz

Außerdem sind in Sachsen-Anhalt die Winterferien gestartet: Hier sind unsere Tipps für die schönsten Ausflüge und besten Veranstaltungen

Wir verlosen: Das berührende Kinderbuch "Hoch hinaus mit Leni"

Leni ist ein Pinguin mit besonders langen Flossen – und genau das macht ihr das Schwimmen sehr schwer. Bei den anderen sieht es so einfach aus! Trotz aller Anstrengung scheint sie nicht dazuzugehören. Unerwartet bekommt sie Hilfe von jemandem, der ausgerechnet noch längere Flossen hat – oder sind es doch Flügel? Gemeinsam entdecken sie, was Leni einzigartig macht.

"Hoch hinaus mit Leni" erzählt einfühlsam von Vielfalt, Zusammenhalt und der Erkenntnis, dass uns oft mehr verbindet als trennt. Das Buch stärkt Kinder im Umgang mit Unterschiedlichkeit und fördert eine wertschätzende, inklusive Haltung. Das Bilderbuch richtet sich an Kinder ab fünf Jahren sowie ihre Bezugspersonen und ist in drei Teile gegliedert.

Wir verlosen das Kinderbuch unter allen Interessierten. Mit etwas Glück flattert dieses besondere Buch schon bald zu euch nach Hause!

Die liebevollen Illustrationen laden zum Entdecken ein und machen Vielfalt auf jeder Seite sichtbar. (Foto: Hogrefe Verlag)

Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 11. Februar eine E-Mail mit dem Betreff "Leni". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen wundervolle Winterferien, euer Team der Eltern-Ecke

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann sag es gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren