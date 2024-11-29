Musicals für Kinder, ein Besuch der Lichterwelten im Zoo oder das Asisi-Panometer: Diese Ausflugstipps in Sachsen-Anhalt begeistern die ganze Familie.

Die Schierker Feuerstein-Arena lockt während der Wintersportwochen mit zahlreichen Angeboten für Familien mit Kindern.

Magdeburg/Halle (Saale). Ob Schlittschuhlaufen, ein Besuch im Theater oder im Leipziger Asisi-Panometer – das Programm für die kommenden Wochen lädt dazu ein, die kalte Jahreszeit aktiv zu gestalten. In der gesamten Region locken vielfältige Events. Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

Um Platz für die jährlich bis zu 2.000 Maßanfertigungen der hauseigenen Schneiderei zu schaffen, leert das Theater Magdeburg seinen Fundus. Am 31. Januar stehen rund 2.000 Kostüme, Einzelteile und Kopfbedeckungen für Erwachsene und Kinder zum Verkauf.



Das Sortiment umfasst Unikate aus Produktionen wie „Medusa“, „Robin Hood“ oder „The Addams Family“. Die Vielfalt an historischen und modernen Stücken bietet Fundstücke für Theaterfreunde, Modebegeisterte und Karnevalisten gleichermaßen. Abseits dieses Termins steht der Kostümfundus des Theaters Magdeburg zudem ganzjährig für den Verleih zur Verfügung.



Datum: 31. Januar, 10 bis 14 Uhr, Opernhaus / Garderobenfoyer, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Kostümdirektor Stephan Stanisic und Leiterin des Kostümfundus Beatrix Lode zeigen außergewöhnliche Kostüme aus dem Fundus des Theaters Magdeburg. Foto: Kathrin Singer

Der Fundus des Harztheaters bietet für die kommenden Faschingsveranstaltungen eine Auswahl aus mehreren tausend Kostümen an. Das Sortiment umfasst verschiedene Epochen – von der Renaissance über Barock und Empire bis zu den 1920er Jahren – sowie zahlreiche ausgefallene Accessoires.



Sämtliche Bestände können gegen eine Gebühr entliehen werden.



Anmeldung erforderlich bei Fundus-Verwalterin Carmen Willke unter 03941/6965-51



Öffnungszeiten: ab 22. Januar, dienstags und donnerstags, 14 bis 17 Uhr



Wo? Harztheater gGmbH, Spiegelstraße 20a, 38820 Halberstadt (links neben dem Eingang zur Kammerbühne)

Gigantische Dinos erobern den egapark in Erfurt. Foto: SWE/egapark

Vom 24. Januar bis zum 1. März verwandelt sich der egapark in Erfurt in eine faszinierende Welt aus Licht und Urzeitgeschichte. Jeweils von Mittwoch bis Sonntag sowie während der Winterferien täglich, bietet die Veranstaltung „Dino Lights“ eine außergewöhnliche Kombination aus wissenschaftlicher Bildung und moderner Lichtkunst.

Urzeitriesen erwachen im egapark in Erfurt zum Leben. Foto: SWE/egapark

Über 20 lebensgroße, wissenschaftlich rekonstruierte Dinosaurier werden durch ein raffiniertes Lichtdesign und farbdramatische Effekte in Szene gesetzt. Das Besondere an dieser Inszenierung ist die animatronische Technik: Die Urzeitriesen erwachen durch realistische Bewegungen und Brüllgeräusche zum Leben.



Datum: 24. Januar bis 1. März, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 17:00 bis 20:00 Uhr Freitag und Samstag von 17:00 bis 21:00 Uhr Thüringens Ferien täglich ab 17 Uhr (So - Do bis 20 Uhr / Fr & Sa bis 21 Uhr), Gothaer Straße 38, 99094 Erfurt

So sah der T-Rex in seiner Heimat China aus, bevor er nach Erfurt gebracht wurde. Foto: World of Lights

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Harzer Kulturwinter lockt Familien mit Sport, Spiel und Schnee

Kultur trifft Wintersport: Der 18. Harzer „KulturWinter“ bietet ab Freitag bis zum 8. Februar mit über 100 Terminen ein buntes Programm in der gesamten Region.



Wernigerode: Kathrin Baltzer stellt ihr Kinderbuch „Die verschwundene Pyramide“ vor. Ob Ritterkämpfe, Zeitreisen oder eine Libellenhochzeit – die Themenvielfalt ihrer „Fünf-Wort-Geschichten“ ist groß. Während der Lesung (Schloss Wernigerode, 3. Februar, 15 Uhr und 5. Februar, 11 Uhr) wird das Publikum zum Mitmachen eingeladen und bestimmt das Programm durch die Auswahl der Geschichten selbst mit.



Schloss Wernigerode: Diese 60-minütige Sonderführung „Hinter Schloss und Riegel“ (Freitag, 16 Uhr, sowie am 4., 6. und 7. Februar, 17 Uhr) ermöglicht seltene Einblicke in nicht öffentliche Bereiche des Schlosses. Abseits der klassischen Wege führt die Route durch das Schlosslabyrinth und offenbart verborgene Durchgänge. Festes Schuhwerk und eine gewisse Grundkondition sind erforderlich.



Schierke am Brocken: Ab Samstag bis zum 14. Februar wird Schierke zu den Wintersportwochen zum Zentrum für winterliches Vergnügen. Das Programm bietet sportliche Höhepunkte wie Skilanglauf, Schnupper-Biathlon, Eishockey und den Wettbewerb um den „Schierker Eiskristall“ im Eisstockschießen.



Neben einer Eröffnungsshow sorgen Familienangebote wie das Iglufest, Eisfasching, Eisdiscos in der Schierker-Feuerstein-Arena und Nachtrodeln im Feuerschein für Unterhaltung in der (hoffentlich) winterlichen Harzer Bergwelt.

Eisvergnügen für die ganze Familie im Harz

Auf 600 Metern Höhe bietet die Schierker Feuerstein Arena in Schierke in den Ferien jede Menge Abwechslung: Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Eisdiscos, Eislaufkurse und das beliebte Schlägerlaufen mit Schläger und Puck. Kinder wie Erwachsene können hier Neues ausprobieren, sich austoben oder einfach gemeinsam Zeit auf dem Eis verbringen. Kultur- und Sportveranstaltungen runden das Angebot ab und machen die Arena zu einem idealen Ausflugsziel für Familien.

Schierker Feuerstein Arena, Am Winterbergtor 2, 38879 Wernigerode OT Schierke

Im Schein der Lampe: Nächtliche Entdeckungsreise durch das Kloster Michaelstein

Das Kloster Michaelstein öffnet an ausgewählten Abenden im Januar und Februar 2026 seine Pforten für eine außergewöhnliche Erkundungstour. Während der 90-minütigen Taschenlampenführung tauchen die Teilnehmer in die geheimnisvolle Atmosphäre der alten Klausur ein, die in der Dunkelheit nur durch das sanfte Leuchten der mitgebrachten Lampen erhellt wird. Das Erlebnis richtet sich an kleine und große Entdecker ab etwa 8 Jahren.



Datum: Samstag, 7. Februar, um 18 Uhr, Kloster Michaelstein, Blankenburg (Harz)

Die Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg produziert echtes Glück

In der Glasmanufaktur Harzkristall kann man Glasmacher und Glasmaler bei der Arbeit beobachten. Aber nicht nur das: erwachsene Besucher und Kinder haben die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und sich ihre eigenen Christbaumkugeln zu blasen, Figuren zu gießen oder Durstkugeln herzustellen. Zusätzlich wird ein Glasmacherkurs angeboten, in dem Interessierte Schritt für Schritt alles über die Arbeitsgänge und Werkezuge lernen.

Datum: von Montag bis Sonntag von 9.30 - 17.30 Uhr geöffnet, bei einigen Angeboten wird um Voranmeldung gebeten

Magische Momente für die ganze Familie: Musical-Reise in Köthen

Am 1. Februar verwandelt sich das Veranstaltungszentrum in eine Bühne für die bekanntesten Melodien der Kinder-Musicalwelt. Unter dem Titel „Musical meets Kids“ erwartet die Besucher eine aufwendig inszenierte Show, die Klassiker und moderne Lieblinge vereint. Von den Abenteuern der Eiskönigin Elsa und ihrem Schneemann Olaf über die Unterwasserwelt von Arielle bis hin zu den zeitlosen Geschichten vom König der Löwen.



Datum: 1. Februar, 15.30 Uhr, Veranstaltungszentrum, Schlossplatz,

06366 Köthen

Puppenspiel "Der gestiefelte Kater" im Metropol in Bernburg

In den Winterferien gastiert das Dorftheater Siemitz aus Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Puppenspiel „Der gestiefelte Kater“ nach Motiven der Gebrüder Grimm im Bernburger „Metropol“. „Da hat der jüngste Müllersohn aber Pech gehabt, denkt man, denn er hat nur einen Kater geerbt. Doch der Kater ist ein findiges Kerlchen. Er ist klug, hat Mut, kann sprechen und frisch gestiefelt verspricht er, dem armen Müllerssohn zu helfen. Doch der verliebt sich Hals über Kopf in die wunderschöne Prinzessin. Aber werden sie es auch mit dem bösen Zauberer aufnehmen können?“.



Datum: Dienstag, 3. Februar, um 9 Uhr sowie am Mittwoch, 4. Februar, um 9 und 10.15 Uhr, Metropol, Schloßstraße 20, 06406 Bernburg



Der Eintritt kostet für Grundschulen und Horte mit Theateranrecht 5 Euro pro Kind, begleitende Lehrer und Erzieher erhalten Freikarten. Zuschauer ohne Theateranrecht zahlen 8 Euro pro Kind und 12 Euro für Erwachsene. Karten gibt es im Metropol, Schlossstraße 20 unter Tel. (03471) 347 940 und in der Stadtinformation am Lindenplatz 9, Telefon (03471) 346 9311.

Winterliche Kultfigur: Die Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln“ in Halberstadt

Die neue Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln“ im Schraube Museum Halberstadt lädt Familien ein, Winterluft zu schnuppern und die faszinierende Geschichte des Schneemanns zu entdecken – vom finsteren Wintergeist zum fröhlichen Kultsymbol. Neben winterlichen Motiven aus „Halberstadt im Winter“ gibt es Lesungen, kreative Workshops, Bastelaktionen und gemütliche Film- und Flimmerstunden. Kinder können außerdem noch bis zum 20. Februar beim großen Schneemann-Malwettbewerb mitmachen.

Datum: noch bis zum 20. Februar, donnerstags bis sonntags 11 bis 16 Uhr, Schraube-Museum. Wohnkultur um 1900 Voigtei 48, 38820 Halberstadt

Schneemann-Malwettbewerb bis zum 6. Februar

Die "Schneemann-Ausstellung“ im Schraube-Museum Halberstadt ruft das Museumsteam alle Kinder und Junggebliebenen auf, sich am Wettbewerb „Halberstadts schönster Schneemann“ zu beteiligen. Besonders Kinder und Jugendliche sollen hierzu selbst kreativ werden: Beim Malwettbewerb sind alle eingeladen, ihre schönsten, lustigsten oder originellsten Schneemannbilder bis zum 6. Februar im Schraube-Museum abzugeben.



Alle eingereichten Bilder werden auch in der Schneemann-Ausstellung ausgestellt. Eine Jury wählt anschließend die besten Kunstwerke aus und vergibt tolle Preise. Die Preisverleihung findet zum Abschluss der Ausstellung, zur Finissage am 20. Februar statt.

Zur Schneemann-Ausstellung in Halberstadt gibt es auch einen Malwettbewerb. Foto: Veranstalter

"Die Schneekönigin" in der Baumannshöhle

In der Baumannshöhle im Harz gibt es in der Winterzeit besondere Erlebnisse für die ganze Familie: Ein winterliches Märchen über Mut und Freundschaft: Als Kay spurlos verschwindet, macht sich Gerda allein auf die Suche nach ihm. Ihre Reise führt sie bis ins Reich der geheimnisvollen Schneekönigin. Mit viel Herz, neuen Freunden und großer Liebe stellt sie sich der Kälte – und zeigt, dass Wärme stärker sein kann als Eis.

„Die Schneekönigin“: 20. und 21. Februar um 16 Uhr

Ein besonderes Abenteuer für kleine Entdecker ab fünf Jahren bietet eine einstündige Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz. Mit eigener Taschenlampe und Helm ausgerüstet, erfahren die Kinder Spannendes über die Tropfsteine und die tierischen Bewohner der Höhle. Los geht es um 9 Uhr an der Baumannshöhle in Rübeland (Treffpunkt 8.55 Uhr).

Datum: jeden Sonnabend, jeweils 9 Uhr, Baumannshöhle, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken

Kay steht der Schneekönigin in der Baumannshöhle gegenüber – umgeben von "Eis", Dunkelheit und geheimnisvollem Höhlen-Glanz. (Foto: Veranstalter)

Märchenhafte Premiere im Puppentheater Dessau: „Die Prinzessin auf der Erbse“

Mit viel Fantasie, Musik und Alltagsgegenständen erzählt das Puppentheater des Anhaltischen Theaters das bekannte Märchen von Hans Christian Andersen neu. In Klaras Küche verwandeln sich Topflappen, Gabeln und Pfannen in ein Schloss, während ein kleiner Prinz von seiner Suche nach der „richtigen Prinzessin“ berichtet. Spielerisch, humorvoll und kindgerecht entsteht ein Märchentheater für Kinder ab drei Jahren, das zum Staunen und Mitfiebern einlädt.

"Die Prinzessin auf der Erbse", Puppentheater nach Hans Christian Andersen, ab 3 Jahren, Altes Theater Dessau, Puppenbühne, Premiere: Sonntag, 8. Februar 2026, 15 Uhr

Weitere Termine:

– Sonntag, 15. Februar 2026, 15 Uhr

– Sonntag, 22. Februar 2026, 15 Uhr

Tickets: an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, online unter www.anhaltisches-theater.de sowie an der Abendkasse

"Der Räuber Hotzenplotz" als Theaterstück in Dessau

Juchheisa, ich bin unsichtbar! Das ist für Räuber wunderbar, so sieht mich keiner auf der Flucht, Menschenskind, das ist 'ne Wucht! Das Anhaltische Theater gibt als Wintermärchen "Der Räuber Hotzenplotz" von Otfried Preußler für alle ab 6 Jahren. Der Räuber Hotzenplotz muss sich nicht nur vor der Polizei in Acht nehmen, auch Kasperl und Seppel sind ihm dicht auf den Fersen, um die Kaffeekanne der Großmutter wieder zu beschaffen. Ob ihnen das gelingen wird?

Termine: 22. Februar, 17 Uhr; Anhaltisches Theater: Großes Haus, Friedensplatz 1a, 06844 Dessau-Roßlau

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

Familien- und Kinderprogramm im Krokoseum in Halle

Vom Toben und Werken bis zum Musizieren und Schmökern – das Krokoseum bietet Raum für vielfältige Entfaltung. Hier verwandeln sich kleine Besucher in Trampolinakrobaten, Stapelkünstler oder Budenbaumeister. Während im Puppentheater Geschichten lebendig werden, sorgen Klavier, Gitarre und Flöte für die passende Untermalung. Wer Stille sucht, findet in der Kinderbibliothek den idealen Rückzugsort.



Familienspielzeit im Krokoseum: Datum: 30. Januar, ab 15 Uhr, Franckeplatz 1, 06110 Halle

Wildnistreff in Halle: Wie erkenne ich Tierspuren im Winter?

Der Wildnistreff bietet 8- bis 12-Jährigen einmal im Monat samstags die Gelegenheit, den Vormittag unter umweltpädagogischer Begleitung im Freien zu verbringen. Im Zentrum stehen dabei die Überwinterungsstrategien heimischer Wildtiere wie Reh, Fuchs und Igel sowie das Erlernen des Fährtenlesens. Ergänzend zur Spurensuche wird gemeinsam Winterfutter für Vögel hergestellt.



Datum: 31. Januar, 10 Uhr, Peißnitzinsel 4, 06108 Halle, der Treffpunkt für das Angebot befindet sich am Eingang zum Peißnitzhaus-Gelände.

Tennieparty im Volkspark in Halle

Am 31.01. findet im Volkspark die erste Ausgabe der Teenieparty Halle des laufenden Jahres statt. Das Event richtet sich an Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren und markiert den Jahresauftakt mit besonderem Fokus auf eine ausgelassene Atmosphäre inklusive Konfetti-Specials.



Für die musikalische Gestaltung zeichnet das „Teenie Disco Germany DJ Team“ verantwortlich. Das Repertoire umfasst eine breite Auswahl aus aktuellen Charts, EDM, Techno und Deutschrap sowie bekannten Hits der 2000er und 2010er Jahre.



Datum: 31. Januar, 16 Uhr, Schleifweg 8a, 06108 Halle

Eis-Show "Magical Dreams" in Halle

Die Musik-Show auf Eis „Magical Dreams“ verbindet Musical-Gesang, Eiskunstlauf und Akrobatik zu einer spektakulären Performance auf Kunststoffeis. Begleitet von einer LED-Kulisse werden Highlights aus Klassikern wie König der Löwen, Die Eiskönigin, Tarzan und Wednesday präsentiert, die Geschichten über Mut, Freundschaft und Fantasie erzählen.



Datum: 31. Januar, 19 Uhr, Händel-Halle, Salzgrafenplatz 1, 06108 Halle

Familienstunde in den Franckeschen Stiftungen in Halle

Kammerjäger – Familientour durch die Jahresausstellung! Bei einer Spurensuche durch die Jahresausstellung werden so manche Rätsel gelöst, Mitmach-Stationen getestet und erklärt, was es mit dem Meereseinhorn auf sich hat.



Anmeldung bis Freitag, 30. Januar 2026, 16:00 Uhr per E-Mail: [email protected] oder telefonisch unter 0345 2127450.



Datum: 1. Februar, 11 Uhr, Treffpunkt: Infozentrum, Franckeplatz 1, 06110 Halle

Wintermarkt am Pappelbeach in Teutschenthal

Der Wintermarkt im Pappel-Beach-Style kombiniert gemütliche Feuerstellen und stimmungsvolle Lichter mit einem gastronomischen Angebot, das von Winterglühwein und Heißgetränken bis hin zu herzhaften Speisen aus der Grillhütte und süßen Crêpes reicht.



Ein zentrales Highlight der Anlage ist die 150 Quadratmeter große, überdachte Kunst-Eislaufbahn, die inklusive eines Schlittschuhverleihs vor Ort zur Verfügung steht. Für Wärme und Komfort sorgt ein 100 m2 großes, beheiztes Pagodenzelt, das zum Verweilen und zum Genießen der Speisen einlädt. Die gesamte Winterstrand-Kulisse bleibt über die kompletten Ferien sowie während der gesamten Wintermarkt-Saison durchgehend zugänglich.



Datum: bis zum 8. Februar, 10 bis 21 Uhr, Hallesche Straße 6 06179 Teutschenthal

Kreativer Bastel-Workshop für Kinder im "Dornröschen" in Halle

Am 05.02.2026 findet im Kinder-, Jugend- und Familienzentrum „Dornröschen“ in Halle ein Bastel-Workshop zum Thema Vielfalt statt. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren und umfasst das Ausmalen von Vorlagen, das Basteln von Figuren sowie das Entwickeln eigener Geschichten. Da die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung um 10:00 Uhr begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail oder Telefon erforderlich.



Datum: 5. Februar, 10 Uhr, Kinder-, Jugend- und Familienzentrum "Dornröschen", Hallorenstraße, 31a 06122 Halle

Magisches Tropenleuchten im Zoo Leipzig

Noch bis zum 8. Februar verwandelt sich der Leipziger Zoo immer donnerstags bis sonntags ab 17 Uhr in ein buntes Meer aus Lichtern. Das Magische Tropenleuchten erwartet die Gäste mit künstlerischen Live-Acts wie Feuer- und Lichtshows sowie Schwarzlichttheater auf zwei Bühnen und einer spektakulär illuminierten Tropenerlebniswelt im Gondwanaland. Kinder können sich an einer bunten Mitmach-Schattenwand und beim Ausprobieren von Neonfarben austoben.

Datum: bis zum 8. Februar, donnerstags bis sonntags ab 17 Uhr, Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig

Der Leipziger Zoo verwandelt sich in eine magische Lichterwelt. Foto: Veranstalter

Antarktis entdecken: Ferien- und Familienführungen im Panometer Leipzig

Im Februar 2026 bietet das Panometer Leipzig zur Panoramaausstellung »ANTARKTIS« (Eröffnung am 24. Februar) ein umfangreiches Winterferienprogramm für Familien. In interaktiven Führungen entdecken Kinder und Erwachsene gemeinsam die eisige Welt des Südpols, rätseln über erstaunliche Fakten, erleben Tiere des Eises oder erkunden die Antarktis mit allen Sinnen. Ergänzt wird das Ferienprogramm durch Sonderführungen zum Valentinstag und zum Internationalen Tag der Wale am 15. Februar 2026.

Aktuelle Panoramaausstellung: ANTARKTIS (neu ab 24. Januar 2026) (Foto: Veranstalter/asisi)

„Wahr oder falsch? – Die Führung zum Mitraten“ (Familienführung, ab 8 Jahren)

Termine:

Montag, 9. Februar 2026, 10.30 Uhr

Freitag, 13. Februar 2026, 10.30 Uhr

Montag, 16. Februar 2026, 10.30 Uhr

Freitag, 20. Februar 2026, 10.30 Uhr

Dauer: 45 Minuten

Preis: 4 Euro pro Person (zzgl. Eintritt)

„Schmecken, riechen, staunen – mit allen Sinnen durch die Antarktis“ (Familienführung, ab 8 Jahren)

Termine:

Dienstag, 10. Februar 2026, 10.30 Uhr

Donnerstag, 12. Februar 2026, 10.30 Uhr

Dienstag, 17. Februar 2026, 10.30 Uhr

Donnerstag, 19. Februar 2026, 10.30 Uhr

Dauer: 45 Minuten

Preis: 4 Euro pro Person (zzgl. Eintritt)

Aktionstag zum Welttag der Wale am 15.02.,

Familienführung „Riesen im Eis – Über die faszinierende Welt der Wale“ (10.30 Uhr sowie 15 Uhr) Expertenführung „Kleine Helden, große Sorgen – Was den antarktischen Krill für die Antarktis so bedeutsam macht“ (16.30 Uhr)

Eine Sonderführung mit Meike Schützek, Gründerin der NGO Ocean. Now! in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt

"Aladin - das Musical" in Weißenfels, Bitterfeld-Wolfen, Wernigerode und Halle

Zu Beginn des neuen Jahres entführt das Theater Liberi Familien in die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht: Kleine und große Märchenfans sind eingeladen, in Bernburg die humorvolle Fassung von „Aladin – das Musical“ zu erleben. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical mit eigens komponierten Songs. Für Kinder ab 4 Jahren geeignet.



Datum: 29. Januar ab 16 Uhr, Kulturhaus Weißenfels, Merseburger Str. 14, 06667 Weißenfels --> Tickets gewinnen! Einfach in unserem Familiennewsletter anmelden und mitmachen.



und am 27. Februar, 16 Uhr, Städtisches Kulturhaus Bitterfeld-Wolfen, Puschkinplatz 3, 06766 Bitterfeld-Wolfen



sowie am 5. und 6. März, 16 Uhr, Harzer Kultur- & Kongresszentrum Albert-Bartels-Straße (Eingang) / Pfarrstraße, 38855 Wernigerode



und am 7. März, 15 Uhr, Steintor-Varieté, Am Steintor 10, 06112 Halle

Das Theater Liberi kommt mit dem Musical "Aladin" nach Sachsen-Anhalt. Foto: Theater Liberi, Fotograf: Nilz Böhme

Spaß mit Riesenrutsche: Das Maya mare hat wieder geöffnet

Wer noch ein winterliches Abenteuer für die ganze Familie sucht, sollte einen Besuch im frisch renovierten Maya mare einplanen. Die neue Rutschenwelt begeistert Groß und Klein – besonders die neue Kukulkan-Rutsche, eine Reifenrutsche mit Soundeffekten und wechselnden hellen und dunklen Abschnitten, sorgt für fast eine Minute Rutschvergnügen.

Herzstück des Maya mare nach drei Monaten Umbau ist die völlig neu gestaltete Rutschenwelt, die sich unter anderem mit spektakulären Sound- und Lichteffekten präsentiert. (Foto: Steffen Schellhorn)

Auch die Jüngsten kommen auf ihre Kosten: Schon der vierjährige Theo testet begeistert seine neue Schwimmweste im warmen Wasser. Ein perfekter Tagesausflug für Familien, die Action, Spiel und Entspannung kombinieren wollen.

täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet,

Am Wasserwerk 1 ∙ 06132 Halle (Saale), Telefon: +49 345 77 42 0

Tarzan - Das Musical in Halle

Hier taucht das Publikum ein in die faszinierende Welt des wilden Dschungels! Die berührende Geschichte von Tarzan und Jane, in der zwei Welten aufeinandertreffen, wird packend inszeniert mit mitreißenden Melodien, ausdrucksstarken Choreografien und einer Kulisse, die den Urwald in all seinen Farben zum Leben erweckt. Ein einzigartiges Musical-Erlebnis, das die ganze Familie in seinen Bann zieht.



Datum: 15. Februar, 15 Uhr, Georg-Friedrich-Händel-Halle, Salzgrafenplatz 1, 06108 Halle

Das Theater Liberi bringt Tarzan auf die Bühne in Halle. Foto: Theater Liberi, Fotograf: Nilz Böhme

Set-Caching Erlebnis-Touren in Sachsen-Anhalt

Die kostenfreien Set-Caching Erlebnis-Touren führen ganzjährig und flexibel an originalen Drehorten in Sachsen-Anhalt vorbei – ideal für Familien, die frische Luft, spannende Rätsel und einen Ausflug mit Abenteuer verbinden möchten. Highlights für die Vorweihnachtszeit sind unter anderem die digitale Zeit-Reise-Rätsel-Tour „Im Takt der Zeit“ am Schloss- und Domplatz Merseburg passend zum Film „Bach – Ein Weihnachtswunder“ (Mediathek MDR). Film- und Buchfans können zudem auf den Spuren von „Woodwalkers“ in den Blankenburger Sandsteinhöhlen oder der Wintersteinschule aus „Die Schule der magischen Tiere“ in Wernigerode spannende AR-Erlebnisse und Fotomöglichkeiten entdecken.

Datum: ganzjährig, zeitlich flexibel, Ort: Original-Drehorte in Sachsen-Anhalt (z. B. Merseburg, Blankenburg, Wernigerode, Arche Nebra), erlebnisse.set-caching.de

BattleKart in Halle bringt Videospiel-Action auf die Rennstrecke

Wer Kartfahren mag und Videospiele liebt, sollte sich Halles neue Attraktion nicht entgehen lassen: In der Berliner Straße 191 hat BattleKart – Beyond Reality eröffnet. Hier verschmelzen reale Elektro-Karts mit virtuellen Spielelementen. Auf dem Boden erscheinen Rennstrecken, Hindernisse und Power-Ups, die wie aus Mario-Kart-Zeiten wirken – nur dass man selbst im Kart sitzt statt am Controller. Dank Projektionstechnik und Sensorik werden Treffer, Drifts und Boosts millimetergenau erkannt. Zur Auswahl stehen verschiedene Spielmodi – vom klassischen Rennen über Fußball bis hin zu „BattleSnake“.

Seit Oktober geöffnet: täglich, Termine online buchbar, Adresse: Berliner Straße 191, 06116 Halle (Saale), Preise: ab 18 € pro Runde, Infos und Buchung: www.battlekart.com/halle

Kostenlose Planetenausstellung im Planetarium in Halle

Das Planetarium Halle lädt zur kostenlosen Planetenausstellung ein, die während der regulären Hausöffnungszeiten besichtigt werden kann. Die Faszination des Sonnensystems wird hier greifbar: Besucher entdecken unter anderem ein tastbares Relief des Olympus Mons (des größten Berges unseres Sonnensystems), einen echten, 1,5 kg schweren Meteoriten aus Arizona und den tastbaren Erdglobus. Die beleuchteten Farbtafeln bieten zudem kompakte Informationen zu allen Planeten.



Öffnungszeiten: Mittwoch & Donnerstag 15 bis 17 Uhr, Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag 10.30 bis 18.30 Uhr, Sonntag 10.30 bis 17 Uhr

Die Planetenausstellung kann man während der Öffnungszeiten des Planetariums kostenlos besuchen. (Foto: Planetarium Halle)

Magische Lichterwelten im Bergzoo Halle

Der Bergzoo Halle taucht mit den Lichterwelten wieder in ein Meer aus Licht. Unter dem Motto „Fantasy Island“ erwarten die Besucher mehr als tausend leuchtende Figuren, verteilt auf einem über zwei Kilometer langen Rundweg. Auf rund fünf Hektar entsteht so eine Fantasiewelt voller Elfen, Fabelwesen und aufregender Installationen, untermalt von Musik und Soundeffekten. Die Magischen Lichterwelten gehören seit 2018 zu den größten Events ihrer Art und locken bis zum 1. März erneut Besucher von Mittwoch bis Sonntag in den Abendstunden an.

Datum: bis 1. März, Mittwoch bis Sonntag, jeweils 17–21.30 Uhr, Bergzoo, 06114 Halle

Im Bergzoo Halle leuchtet es wieder! Bis zum 1. März gibt es dort die Lichterwelten. (Foto: dpa)

Simba, Nala und Co. – Ein Konzert voller Abenteuer!

Die Musik aus „Der König der Löwen“ erwacht zum Leben! Große und kleine Fans können die bekannten Lieder wie „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“ live erleben – gesungen von tollen Solisten, begleitet von Orchester und Chor. Auf einer großen Leinwand werden Szenen und Animationen gezeigt, die das Konzert zu einem echten Erlebnis machen. Wenn die ersten Töne erklingen, fühlt man sich direkt mitten in die Savanne versetzt – zwischen Sonne, Gras und brüllenden Löwen. Ein musikalisches Abenteuer für die ganze Familie!

Datum: Freitag, 13. Februar 2026, 20 Uhr, Halle – Georg-Friedrich-Händel-Halle

Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer zusammen in einem einzigartigen Konzerterlebnis, mit Orchester, Solisten, Chor und Leinwand Animationen, das berührt und begeistert! Das ist Der König der Löwen – The Music live in Concert. (Foto: Veranstalter)

Kunterbuntes Noviland im Nova Shoppingcenter

Das Noviland im Nova Shoppingcenter im Saalekreis erstrahlt in neuem Glanz: Auf einer Fläche voller Fantasie erwartet Kinder von vier bis zehn Jahren eine große Burg, ein Drachenmaskottchen, eine Kletterwand und einen liebevoll gestalteten Marktplatz mit Handwerksstationen.

Im Oktober 2025 hat das neue Noviland im Shoppingcenter Nova in Günthersdorf eröffnet. Zentraler Mittelpunkt ist die große Burganlage zum Toben. (Foto: Katrin Sieler)

Regionale Künstler haben die mittelalterliche Drachenwelt gestaltet, digitale Malelemente und klassische Bastelangebote runden das Erlebnis ab. Ein Spaß für die ganze Familie!

Nova Shoppingcenter, Günthersdorf

Avatar-Wald und Mario-Kart-Feeling: Die neue Eventarena „Findora“ eröffnet

Im Nova in Günthersdorf (Saalekreis) hat mit „Findora“ eine völlig neue Eventarena eröffnet, die Besucher in einen mystischen Avatar-Wald entführt. Mit Kartbahn, Arcade-Games, Mixed-Reality-Arena und weiteren Attraktionen hat der Indoor-Freizeitpark viele Angebote zu bieten. Die Redaktion konnte ihn bereits testen.

Adresse: NOVA Shoppingcenter, Einkaufszentrum NOVA, 06237 Leuna OT Günthersdorf

LEGO-Ausstellung im Oschatzer Museum

Die Sonderausstellung „Die Welt der bunten Steine“ endet am 22. Februar und lädt noch einmal nach Oschatz in das Stadt- und Waagenmuseum zu einem Besuch ein. Die „Waldheimer Steinchenbande“ stellt im Oschatzer Museum zahlreiche Lego-Bausätze, aber auch bunte Klemmbausteine von Mould King, Cobi, Blue Brixx und Cada aus. Dabei gibt es jede Menge zu entdecken: eine fiktive Stadt mit Häusern und Straßenzügen, ein Riesenrad, ein fahrender Cityzug und zahlreiche Fahrzeuge. Aus der Disney-Welt sind der Löwe Simba, Mickey Mouse und Arielle sowie zauberhafte Schlösser zu bestaunen.



Datum: noch bis zum 22. Februar, Di.-Do.: 10-12.30 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Fr.-So.:13.30-17.00 Uhr, Stadt- und Waagenmuseum, Frongasse 1, 04758 Oschatz

Auch Simba ist im Oschatzer Museum aus Lego aufgebaut. Foto: Veranstalter

Magische Welt in Dresden: Harry Potter™ – Die Ausstellung

Seit Mitte Dezember hat sich Dresden in einen Ort voller Zauber verwandelt: In der interaktiven Ausstellung zu Harry Potter und dem erweiterten Universum entdecken Besucher originale Kostüme, Requisiten und legendäre Filmszenen. Ob Patronus wählen, Zaubersprüche ausprobieren oder Quidditch-Fähigkeiten testen – hier wird die magische Welt für große und kleine Fans lebendig.

Datum: bis zum 3. Mai 2026, Erlwein Forum @ OSTRA-Areal, Dresden, www.harrypotterexhibition.com

Einmal wohnen wie Harry Potter. Sein Zimmer unter der Treppen können Kinder in der Ausstellung in Dresden ab dem 19. Dezember testen. (Fotocredit: Imagine Cupboard under the Stairs)

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

Eislaufen unterm Sternenhimmel

Im festlich beleuchteten Innenhof der Festung Mark in Magdeburg dreht sich diesen Winter alles um Schlittschuhspaß für die ganze Familie. Auf Sachsen-Anhalts größter mobiler Freiluft-Eisbahn können Kinder ihre ersten Runden mit Lauflern-Pinguinen drehen, während Größere und Erwachsene vor historischer Kulisse übers Eis gleiten. Am Sonntag ist ausdrücklich Familien-Eislaufen angesagt.

Festung Mark, Magdeburg, 10. Januar bis 15. Februar 2026 (Sonntag: 10–20 Uhr Familien-Eislaufen)

Winterlicher Schlittschuhspaß im illuminierten Innenhof der Festung Mark – hier kommen kleine und große Eislauffans auf ihre Kosten. (Foto: Veranstalter)

Forschertag für kleine Entdecker bei der IHK Magdeburg

Am 3. Februar 2026 veranstaltet die IHK Magdeburg zusammen mit Partnern erneut einen Forschertag im hauseigenen Tagungszentrum. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren sowie deren Begleitpersonen und bietet verschiedene Mitmach-Aktionen rund um die MINT-Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Im Fokus der Veranstaltung stehen das gemeinsame Experimentieren und das Entdecken wissenschaftlicher Phänomene.



Datum: 3. Februar, 9 Uhr, IHK Magdeburg, Alter Markt 8, 39104 Magdeburg

Bastelnachmittag für Kinder in der Magdeburger Literaturhaus

Kreativ werden und gleichzeitig Ordnung ins Bücherregal bringen: In der Macherburg im Literaturhaus können Kinder am Donnerstag, 5. Februar, aus aussortierten Schleichtieren oder ähnlichen Figuren originelle Buchstützen bauen. Beginn ist um 16.30 Uhr. Das Angebot richtet sich an Kinder ab fünf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung wird unter der Telefonnummer 0391/404 49 95 gebeten, spontane Besuche sind je nach Platzangebot möglich.



Datum: 5. Februar, ab 16.30 Uhr, Literaturhaus Magdeburg e. V., Thiemstraße 7, 39104 Magdeburg

Schausieden im Solepark Bad Salzelmen

Ein salziges Vergnügen verspricht der Solepark beim „Schausieden am Sonntag“ im Kunsthof Bad Salzelmen am 1. Februar um 14 und 16 Uhr. Es gibt jeweils eine halbe Stunde Wissen kompakt zum Thema Salz und mittelalterliche Salzproduktion.



Um 15 Uhr wird an diesem Tag auch eine Soleturmführung mit Besuch der verborgenen Viktoriaquelle. Besucher erwartet eine spannende Erlebnisreise in die Welt der Salz-, Salinen- und Kurgeschichte.



Datum: 1. Februar, ab 14 Uhr, SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Badepark 1, 39218 Schönebeck (Elbe)

Lampion- und Lichterführung für Kinder in Magdeburg

Die Stadtführung für Kinder in Magdeburg widmet sich spielerisch der Architektur und Geschichte der Stadt. Im Fokus stehen dabei die Grüne Zitadelle, der Magdeburger Dom sowie die Ära von Kaiser Otto.



Datum: 4. Februar, 17 Uhr, Treffpunkt: Dommuseum Ottonianum, Domplatz 15, 39104 Magdeburg

Kunst mit und für Kinder im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum bietet ein Programm für Kinder an, bei dem die Erkundung originaler Sammlungsstücke mit praktischer Arbeit im Kinderatelier kombiniert wird. Als Ausgangspunkt dienen verschiedene Kunstwerke, die zunächst gemeinsam erforscht werden, um anschließend als Inspiration für das Gestalten, Malen und Zeichnen eigener Werke zu fungieren. Dabei vermittelt das Angebot Einblicke in unterschiedliche künstlerische Techniken und Ausdrucksformen.



Datum: 4. und 11. Februar, jeweils 15 Uhr, Kunstmuseum Magdeburg Kloster Unser Lieben Frauen, Regierungsstraße 4-6, 39104 Magdeburg

