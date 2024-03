Kostenfreier Newsletter für Familien in Sachsen-Anhalt Themen, Tipps und Termine: In dieser E-Mail ist alles drin

Was geht in Sachsen-Anhalt, fragt unser Newsletter: die „Eltern-Ecke“. Damit wissen Eltern immer, wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.