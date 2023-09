Familienleben in SAchsen-Anhalt Demo gegen Lehrermangel: Lichtblick für die Goethe-Grundschule in Bernburg?

Die Ergebnisse der Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens - auch und gerade bei den Schulen. In Bernburg sind diese Mängel akut: Mit einer weiteren Demo haben Schüler und Eltern der Goethe-Grundschule am Dienstagabend gegen den Lehrermangel demonstriert.