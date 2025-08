Weil es der Verwaltung an Personal fehlt, sagt der OB eine Millionen-Beteiligung an der Kanalsanierung in der Bad Kösener Gerstenbergkpromenade ab. Wie geht es nun weiter?

Bad Kösen. - Die Plan ist gut, doch jetzt droht er zu scheitern: Drei Millionen Euro wollte die Stadt Naumburg 2027 in Ausbau und Gestaltung der Gerstenbergkpromenade in Bad Kösen investieren, nachdem der Abwasserzweckverband seine Kanäle dort in Schuss gebracht hat. Mit 90 Prozent Fördermitteln sollte das über die Bühne gehen – jetzt kommt die Kehrtwende. Die Stadt hat zwar einen bewilligten Förderantrag in der Tasche, doch offenbar niemanden in der Bauverwaltung, der das Projekt in die Hand nehmen könnte.