Die Verletzungen waren zu schwer: Nachdem ihr Partner sie mutmaßlich angezündet hat, ist eine 47-jährige Weißenfelserin gestorben. Die Polizei ermittelt zu dem möglichen Femizid. Das ist bisher bekannt.

In Weißenfels soll ein Mann seine Partnerin mit brennbarer Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Die Frau starb an den Verletzungen. Die Polizei hat die Wohnung des Paares in einem Wohnblock im Weißenfelser Röntgenweg inzwischen versiegeln lassen.

Weißenfels - Die zunächst schwer verletzte Frau, die in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in einem Wohnblock im Weißenfelser Röntgenweg mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden ist, hat den Angriff nicht überlebt.