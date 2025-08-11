weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Brandtragödie in Weißenfels! Mann zündet offenbar seine Partnerin an

Im Weißenfelser Stadtteil Neustadt hat ein 44-jähriger Mann offensichtlich versucht, seine Partnerin umzubringen, indem er sie anzündete. Die Frau erlitt laut Polizei lebensgefährliche Brandverletzungen. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Aktualisiert: 11.08.2025, 17:32
Nach einem versuchten Tötungsverbrechen in Weißenfels im Burgenlandkreis ermittelt nun die Polizei.
Nach einem versuchten Tötungsverbrechen in Weißenfels im Burgenlandkreis ermittelt nun die Polizei. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

Weißenfels/MZ. - Beziehungsdrama in Weißenfels: In einer Wohnung im Stadtteil Neustadt hat ein 44-jähriger Mann offenbar versucht, seine Partnerin umzubringen. Die 47-jährige Frau sei mit brennender Flüssigkeit übergossen und ihre Oberbekleidung in Brand gesetzt worden.