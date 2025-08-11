Frau in Brand gesetzt Feuertragödie in Weißenfels! Mann zündet offenbar seine Partnerin an

Im Weißenfelser Stadtteil Neustadt hat ein 44-jähriger Mann offensichtlich versucht, seine Partnerin umzubringen, indem er sie anzündete. Die Frau erlitt laut Polizei lebensgefährliche Brandverletzungen. Was bisher über den Fall bekannt ist.