Die Gedenkveranstaltung des Eisleber Synagogenvereins und der Kirchengemeinden hat erstmals im Bahnhof stattgefunden. Was der Hintergrund dafür war.

Eisleben/MZ - „Tun wir alles, dass so etwas nie wieder passiert“, sagte Bernd Gentkow. Der Vorsitzende des Vereins Eisleber Synagoge wandte sich mit diesen Worten an die mehr als 70 Teilnehmer des Gedenkens zum Internationalen Holocaust-Tag am 27. Januar. Die Veranstaltung, die seit vielen Jahren Tradition in Eisleben hat, fand zum ersten Mal nicht auf dem Jüdischen Friedhof an der Magdeburger Straße, sondern im Eisleber Bahnhof statt.