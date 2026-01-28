Das umstrittene Neubauprojekt am Sophienhafen im Stadtzentrum von Halle hat am Mittwoch einen weiteren Schritt in Richtung Realisierung genommen.

Die Brachfläche am südlichen Sophienhafen aus der Vogelperspektive

Halle (Saale)/MZ. - Das geplante große Neubauprojekt am Sophienhafen im halleschen Stadtzentrum hat eine weitere politische Hürde genommen. Am Mittwoch stimmte der Stadtrat mit deutlicher Mehrheit für die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans. Das Projekt ist jedoch hoch umstritten.