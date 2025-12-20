Seit diesem Samstag kann wieder gebadet werden im Maye mare - und gerutscht. Wie die neuen Attraktionen ankommen und wie aufgeregt das Personal zur Wiedereröffnung war.

Die Besucher zieht es im wiedereröffneten Maya mare direkt zu den neuen Rutschen

Betriebsleiterin Melanie Heinrichs mit der Schlangengottheit Kukulkan, die die Gäste zum Eröffnungstag im Maya mare begrüßte und nach der die neue Hauptrutsche benannt ist.

Halle (Saale)/MZ. - Die Aufregung unter den Mitarbeitern angesichts der Wiedereröffnung des Maya mare an diesem Samstag sei schon groß gewesen, sagt Melanie Heinrichs, die kaufmännische Betriebsleiterin des halleschen Erlebnisbades. Alle seien an dem Tag etwas früher dagewesen und überhaupt seien fast alle Kollegen im Dienst. Es sei aber eine „positive Aufregung“, wie sie betont.