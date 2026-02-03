weather schneefall
  4. Streit zwischen Geschäftspartnern: Ex-OB-Referent vor Gericht: Krumme Geschäfte in Lettin?

Welche Geschäfte liefen in der alten Porzellanfabrik in Halle-Lettin ab? Damit beschäftigt sich jetzt ein Gericht. Was der gefeuerte OB-Referent damit zu tun hat und worum es in Wahrheit geht.

Von Marvin Matzulla und Jonas Nayda 03.02.2026, 21:56
Achmed Großer, der ehemalige persönliche Referent von Halles Oberbürgermeister, streitet sich vor Gericht mit einem Geschäftspartner. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Normalerweise sind Arbeitsrechtsverfahren eine eher spröde Angelegenheit. Wenn es um Vertragsfragen oder Vergütungsansprüche geht, erwartet man kaum spektakuläre Enthüllungen. Doch der Fall, der am Dienstag im Justizzentrum Halle aufgerufen wurde, scheint anders zu sein.