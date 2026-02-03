Welche Geschäfte liefen in der alten Porzellanfabrik in Halle-Lettin ab? Damit beschäftigt sich jetzt ein Gericht. Was der gefeuerte OB-Referent damit zu tun hat und worum es in Wahrheit geht.

Achmed Großer, der ehemalige persönliche Referent von Halles Oberbürgermeister, streitet sich vor Gericht mit einem Geschäftspartner.

Halle (Saale)/MZ. - Normalerweise sind Arbeitsrechtsverfahren eine eher spröde Angelegenheit. Wenn es um Vertragsfragen oder Vergütungsansprüche geht, erwartet man kaum spektakuläre Enthüllungen. Doch der Fall, der am Dienstag im Justizzentrum Halle aufgerufen wurde, scheint anders zu sein.