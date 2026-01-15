Schulausfall, Homeoffice und stundenlanges Schneeschieben: Vor einer Woche hat das Wintersturmtief „Elli“ alle auf Trab gehalten und mancherorts mehr oder weniger Chaos verursacht.

Während unsere Kinder sich riesig über die Schneemassen freuten, fluchte mein Mann wiederum umso mehr beim Schneeschieben. Besonders gefreut hat sich aber unsere Kleine. Der fünfjährige Wirbelwind stand den ganzen Freitag am Fenster und freute sich über das Chaos, das sie angerichtet hat. Denn der Schneesturm und unsere Jüngste teilen sich den gleichen Spitznamen.

„Mama, guck mal, wie viel Schnee ich schon gemacht habe“, rief sie alle paar Minuten. Auf die am nächsten Tag gefolgte Anmerkung unserer Nachbarin, dass Frau Holle da aber fleißig gewesen sei, rollte sie nur stolz mit den Augen.

„Das war doch ich, soooo viel Schnee macht Frau Holle gar nicht.“ „Ihren“ Schnee haben die Kinder dann auch mit Rodeln und Schneeballschlachten voll ausgenutzt.

Ich bin Kristina Reiher und habe zwei Kinder - fünf und neun Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Diese Woche verlosen wir 2 × 2 Tickets für das Musical "Aladin" in Weißenfels. Und für Kurzentschlossene gibt es 3 × 2 Messe-Tageskarten für die Messe "Partner Pferd" in Leipzig.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Schulpflicht: „Das war nicht mehr mein Kind“: Wieso Mutter aus Sachsen-Anhalt ihren Sohn nicht mehr in die Schule schickt

Bildung I: Schriftliches Dividieren vor dem Aus? So sollen Grundschüler künftig rechnen – und warum es Kritik hagelt

Mathe ist nicht einfach - vor allem das Dividieren. (Foto: dpa)

Bildung II: In Sachsen-Anhalts Schulen besteht massiver Sanierungsstau, manche stammen noch aus DDR-Zeiten. Nun kommt Geld aus dem Sondervermögen – ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Gesundheit I: Dramatisch mehr Fälle von Essstörungen: Ist Tik Tok daran schuld?

Gesundheit II: Handyverbot an Sachsen-Anhalts Grundschulen? Therapeuten schlagen angesichts einer verschlechterten seelischen Gesundheit von Kindern Alarm. Eine zentrale Rolle spielen digitale Medien.

Gesundheit III: Plötzlich wichtig beim Zahnarzt: Warum Eltern jetzt immer das Gelbe Heft dabeihaben sollten

Schule: Gute Nachricht für Sachsen-Anhalts Schulen! Sie erhalten 84 Millionen Euro gegen den Sanierungsstau

Winterkälte: Kind sträubt sich gegen Handschuhe? Da sind Tricks gefragt. Experten wissen welche

Wintersport: Hilfe Sessellift! Wie Eltern ihren Kindern beim Einsteigen helfen – und warum das Liftpersonal dabei eine wichtige Rolle spielen kann

Verkehrssicherheit: Kinder im Auto - Dieser Fehler passiert Eltern besonders oft – und kann gefährlich werden

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Theo (2) hat Essen auf sein Lätzchen gekleckert. Der Vater wischt es weg: "Schon ab!" - Theo reicht das aber nicht:

„Noch äpper!“ Theo (2)

Halle: Eine sehr traurige Nachricht - Nach dem Fenstersturz im Dezember ist das Mädchen gestorben und bereits beigesetzt

Magdeburg I: Jedes Jahr werden in Magdeburg die Schulbezirke für einen weiteren Jahrgang geändert - Wo Kinder künftig eingeschult werden sollen.

Magdeburg II: In Magdeburg-Olvenstedt entsteht seit Sommer 2025 ein neuer Skatepark. Wann die Arbeiten beendet werden sollen

Saalekreis: Im Saalekreis fehlen Pflegeltern - Kann Halle als Vorbild dienen?

Sangerhausen: Kreative Idee - Oma baut beeindruckende Schneeskulpturen in Sangerhausen

Köthen: Stehen AWO-Kitas vor dem Aus? Ängste und Nöte bei Eltern und Großeltern in Köthen nehmen zu

Stendal: Gerüchte um Kita bei Stendal - Team und Eltern klären auf

Spendenaufruf in Bernburg: Delfin-Therapie, damit der fünfjährige Carlo das Sprechen lernt

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Auf einen Blick: Der große Winter-Spaß für Familien: Rodeln, Schlittschuhlaufen und Musical-Magie - Familien können am Wochenende viel erleben - Hier sind die spannendsten Tipps für Familien in Sachsen-Anhalt von Nord nach Süd!

Und so wird das Wetter: Die Zeit von zweistelligen Minustemperaturen in Sachsen-Anhalt ist in dieser Woche vorbei. Vielerorts scheint sogar die Sonne. Aber Vorsicht: Regen und gefrorener Boden lassen die Straßen besonders in der Altmark weiterhin gefährlich glatt werden.

Außerdem haben wir noch diese Tipps:

Halle: Nicht nur die Magischen Lichterwelten begeistern die Besucher des Bergzoos. Tierpfleger haben gleich in zwei Gehegen eine Entdeckung gemacht - und die ist besonders süß! Was haben wir denn da im Beutel?

In Halles Bergzoo hat sich Nachwuchs angekündigt. Nur: Wer winkt da wohl aus dem Beutel? Foto: Zoo Halle

Harz: Neue Besucherlieblinge und Events - So soll der Wernigeröder Wildpark 2026 bei Besuchern punkten

Magdeburg I: Olvenstedter Schwimmhalle öffnet nach zwei Wochen wieder

Magdeburg II: Die Theaterkiste bringt eine lokale Kinderbuchfigur auf die Bühne – und sucht dafür junge Schauspieltalente. Die Anmeldungen dafür haben begonnen

Planetarium Merseburg: Welche himmlischen Spektakel 2026 unter der Kuppel zu erleben sind

Leipzig: Tropenleuchten und süßer Koala - So bunt startet der Zoo Leipzig ins neue Jahr

Campen im Winter: Diese Plätze in Sachsen-Anhalt haben für Besucher geöffnet

Auf in den Orient: 2 × 2 Tickets für „Aladin – das Musical“ gewinnen

Ein märchenhaftes Erlebnis für die ganze Familie steht vor der Tür – am Donnerstag, 29. Januar 2026, gastiert „Aladin – das Musical“ vom Theater Liberi im Kulturhaus Weißenfels. Ab 16 Uhr tauchen kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer in eine bunte Welt voller Magie, Abenteuer und Humor ein.

Die spannende Geschichte über Mut, Freundschaft und den Glauben an das eigene Schicksal wird begleitet von eigens komponierten Musicalhits und aufwendig inszenierten Bühnenbildern. Geeignet ist das Musical für Kinder ab 4 Jahren – und macht auch Eltern richtig Spaß.

Wer dabei sein möchte, sollte jetzt mitmachen: Wir verlosen 2 × 2 Tickets für diese Familienvorstellung!

P.S.: Trailer ansehen (YouTube)

Aladin kommt mit seiner Wunderlampe und dem Dschinni nach Weißenfels. (Theater Liberi, Fotograf: Nilz Böhme)

Wir verlosen 2 × 2 Tickets für „Aladin – das Musical“. Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 21. Januar eine E-Mail mit dem Betreff "Aladin". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Tickets für die "Partner Pferd" in Leipzig für Kurzentschlossene

„Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“, heißt es in einem Sprichwort. Vom 15. bis 18. Januar liegt es in Sachsen, wenn sich die Leipziger Messe erneut in einen Treffpunkt der Reitsportszene verwandelt. Reitsport-Fans freuen sich in diesem Jahr erneut nicht nur auf Spitzensport, sondern auch auf mehr als 250 Aussteller, die eine breite Produkt- und Angebotsvielfalt präsentieren, und einen großen Aktionsring mit Tribünen, in dem ein Live-Programm an allen Messetagen geboten wird.



Die Kinder-Erlebniswelt erfüllt kleinen Pferdefans große Träume: einmal mit Bibi und Tina reiten. Die beiden Freundinnen, die mit Hörspielen und Filmen seit 35 Jahren ganze Generationen begleiten, bringen die Welt von Falkenstein mit nach Leipzig. Die stilechte Gestaltung sorgt für ein Gefühl wie auf dem Martinshof und vielleicht verzaubert Bibi Schimmelstute Sabrina und den rotbraunen Fuchs Amadeus und macht sie zu Steckenpferden, mit denen die Kinder den Hobby-Horse-Parcours erleben können.



Wir verlosen 3 × 2 Messe-Tagestickets. Eingelöst werden diese direkt im Online-Ticketshop, den Besuchstag können die Gewinner selbstständig auswählen. Möchtest du gewinnen? Dann schick uns schnell bis zum Freitag, den 16. Januar um 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Pferde". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Habt ein wundervolles Wochenende, euer Team der Eltern-Ecke

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann sag es gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren