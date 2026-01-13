Am Othaler Weg in Sangerhausen sorgt Kerstin Bollmann für staunende Gesichter: Die 63‑Jährige hat in ihrem Garten mehrere detailreiche Schneeskulpturen und ein begehbares Iglu geschaffen – ein Winterprojekt, das nicht nur ihre Enkel begeistert, sondern auch die Nachbarschaft.

Kerstin Bollmann mit dem von ihr geschaffenen Schnee-Delfin.

Sangerhausen/MZ. - Am Othaler Weg in Sangerhausen zieht er die Blicke auf sich: Kerstin Bollmann hat in den vergangenen Tagen aus Eis und Schnee einen Eisbären geschaffen. Der versucht, so scheint es dem Betrachter, den Mast einer der dortigen Straßenlaternen emporzuklettern.