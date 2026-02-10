Im Paul-Gerhardt-Stift, dem größten Krankenhaus im Landkreis Wittenberg, gibt es keine Chefärztin. Wie die Klinik den geringen Frauenanteil in medizinischen Führungspositionen begründet.

Das evangelische Krankenhaus Paul-Gerhardt-Stift ist das größte im Landkreis Wittenberg. Eine Chefärztin gibt es hier zurzeit nicht.

Wittenberg/MZ. - Die Medizin in Sachsen-Anhalt ist weiblich – zumindest, wenn man auf die Gesamtzahlen schaut. Laut Ärztekammer Sachsen-Anhalt sind inzwischen 55 Prozent der Kammermitglieder Frauen. In den Führungsetagen der Krankenhäuser spiegelt sich dieses Verhältnis jedoch kaum wider: Hier sind Ärztinnen weit in der Unterzahl. Wie groß die Lücke tatsächlich ist, zeigen aktuelle Daten der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, die der MZ vorliegen.