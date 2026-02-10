weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Arbeitsmarkt im Landkreis: Nach Vorstoß von Friedrich Merz: Wo in Mansfeld-Südharz am häufigsten in Teilzeit gearbeitet wird

Arbeitsmarkt im Landkreis Nach Vorstoß von Friedrich Merz: Wo in Mansfeld-Südharz am häufigsten in Teilzeit gearbeitet wird

Auch in Mansfeld-Südharz spielt die Teilzeitarbeit eine Rolle. Wie groß die ist, ist branchenabhängig. Und eine Bevölkerungsgruppe dominiert laut Statistik in puncto Teilzeitarbeit.

Von Beate Thomashausen 10.02.2026, 07:15
Teilzeitarbeit spielt vor allem für Frauen in Mansfeld-Südharz eine große Rolle wie die Statistik zeigt.
Teilzeitarbeit spielt vor allem für Frauen in Mansfeld-Südharz eine große Rolle wie die Statistik zeigt. (Foto: Birgit Reitz-Hofmann - stock.adobe.com)

Eisleben/MZ - Eine höhere Arbeitsmoral fordert Kanzler Friedrich Merz (CDU) seit Monaten in Deutschland. Zuletzt hatten Teile der Union gefordert, den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit einzuschränken und mit der Formulierung „Lifestyle-Teilzeit“ für Aufregung gesorgt.