Arbeitsmarkt im Landkreis Nach Vorstoß von Friedrich Merz: Wo in Mansfeld-Südharz am häufigsten in Teilzeit gearbeitet wird
Auch in Mansfeld-Südharz spielt die Teilzeitarbeit eine Rolle. Wie groß die ist, ist branchenabhängig. Und eine Bevölkerungsgruppe dominiert laut Statistik in puncto Teilzeitarbeit.
10.02.2026, 07:15
Eisleben/MZ - Eine höhere Arbeitsmoral fordert Kanzler Friedrich Merz (CDU) seit Monaten in Deutschland. Zuletzt hatten Teile der Union gefordert, den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit einzuschränken und mit der Formulierung „Lifestyle-Teilzeit“ für Aufregung gesorgt.