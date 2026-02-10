Premiere auf der Berlinale Vom Grill auf die Leinwand: Augustino Renken aus dem Harz spielt im neuen Kinofilm „Rose“ mit

Augustino Renken aus Güntersberge hatte mit Schauspielerei nichts am Hut, bis er auf dem Weihnachtsmarkt entdeckt wurde. Er ergatterte auf Anhieb eine große Nebenrolle und traf am Set auf die schon mal für den Oscar nominierte Sandra Hüller. Jetzt will der 67-Jährige als Schauspieler durchstarten.