  4. Basketball Regionalliga: Coup gegen Tabellenfünften: Aschersleben Tigers kommen mit zwei Punkten aus Stade zurück

Die Basketballer vom Aschersleben Tigers BC ringen den Rangfünften beim Auswärtsspiel in Stade nieder.

Von Ingo Gutsche 10.02.2026, 10:15
Die Tigers, hier mit Matthew Lane (rechts), überzeugten im Auswärtsspiel in Stade und nahmen beide Punkte mit auf die Heimreise.
Aschersleben/MZ - Überraschung bei den Tigers: Die Basketballer aus Aschersleben spielten in Stade groß auf und entführten beim 89:84-Auswärtssieg beide Zähler aus der niedersächsischen Hansestadt. „Das ist ein Big Point“, freut sich Tigers-Präsident Nico Meinicke über den nicht erwarteten Erfolg beim Tabellenfünften der Regionalliga Nord.