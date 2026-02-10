Trotz hohen Krankenstandes haben die Pobziger Narren am Wochenende ein im wahrsten Wortsinne filmreifes Programm auf die Bühne gebracht. Was die Besucher im Sportlerheim erlebt haben.

Was es mit der Oscar-Verleihung in Pobzig auf sich hat

Die Auszeichnung für die schönste Filmmusik ging an „Titanic“, interpretiert von Oliver Lindemann und Eric Stellmacher.

Pobzig/MZ. - Die Pobziger Karnevalisten liefen in dieser Session zu Höchstleistungen auf. Bereits vier Veranstaltungen fanden im Sportlerheim des kleinen Ortes statt – die jüngste am Sonntag gemeinsam mit den Senioren aus Gramsdorf, Borgesdorf, Gerbitz und Pobzig.